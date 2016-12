FC Farul vrea a doua victorie consecutivă

După victoria cu Steaua II Bucureşti, scor 2-0, în etapa a 12-a, FC Farul abordează cu multă încredere şi meciul de sâmbătă, de la Tulcea, din a 13-a etapă a sezonului. Atmosfera bună, optimismul şi evoluţiile în creştere din ultima perioadă sunt medicamentul de care Farul avea cu siguranţă nevoie pentru o nouă victorie care ar echivala cu rămânerea în prima jumătate a clasamentului. „Este important să legăm două-trei victorii la rând pentru a ne îndepărta de zona periculoasă a clasamentului. O victorie pe terenul echipei din Tulcea ar arăta că munca depusă în ultima perioadă a fost una cât se poate de bună şi că ne vom propune din ce în ce mai mult cu fiecare etapă. Chiar dacă acest an a fost cel mai dificil din istoria clubului, Farul are un nume şi un prestigiu de apărat şi indiferent de situaţia în care clubul se află, noi avem datoria să apărăm aceste culori. În plus, trebuie să ne revanşăm şi în faţa Deltei Tuclea, pe care în sezonul trecut nu am reuşit să o învingem“ a declarat fundaşul Ion Barbu. Din păcate antrenorul Ioan Sdrobiş se confruntă şi cu unele probleme de efectiv, Scărlătescu accidentându-se la unul din antrenamente, iar Barbu este răcit. Echipa probabilă a Farului: Al. Răuţă - Niţescu, I. Barbu, Vajou, Boboc - Hurdubei, L. Ştefan, Parfenie, I. Lupu - Ad. Cîmpeanu, B. Rusu.

Programul celorlalte partide - sâmbătă, ora 11.00: Săgeata Năvodari - CS Otopeni, Astra II Giurgiu - FC Snagov, Concordia Chiajna - FC Botoşani, Dinamo II Bucureşti - Juventus Bucureşti, CF Brăila - Dunărea Galaţi; duminică, ora 12.00: Steaua II Bucureşti - Viitorul Constanţa. Partida Gloria Buzău - Ceahlăul Piatra Neamţ, scor 1-1, s-a disputat vineri.

LICENŢIAŢI. Doi dintre componenţii echipei FC Farul, Ion Barbu şi Cosmin Paşcovici, au susţinut joi, la Bucureşti, examenul de licenţă pentru cariera de antrenori pe care şi-o doresc. Alături de fostul jucător al Farului, Cristi Şchiopu, Barbu şi Paşcovici au obţinut licenţa A, care le oferă dreptul de a fi antrenori principali în Liga a II-a şi antrenori secunzi în Liga I. „Mă bucur că am mai făcut un pas important în cariera de antrenor pe care mi-o doresc. După 24 de ani petrecuţi pe teren, îmi era greu să mă gândesc măcar că aş fi putut lucra altundeva decât tot în cadrul unui club, iar funcţia de antrenor este cea care te apropie cel mai mult de jucători. Sper ca şi în postura de antrenor să am o carieră cel puţin la fel de lungă ca cea de jucător“, a declarat fundaşul Ion Barbu.

Clasament Seria I

1. Ceahlăul 13 9 4 0 33-10 31 (+13)

2. Săgeata Năvodari 12 8 1 3 22- 9 25 (+7)

3. Concordia Chiajna 12 7 4 1 20-11 25 (+7)

4. FC Botoşani 12 5 4 3 21-14 19 (+1)

5. Viitorul Constanţa 12 4 5 3 20-21 17 (-1)

6. CS Otopeni 12 5 2 5 14-16 17 (-1)

7. Delta Tulcea 12 5 2 5 18-21 17 (+2)

8. Dunărea Galaţi 12 4 4 4 22-14 16 (-5)

9. FC Farul Constanţa 12 4 4 4 8- 9 16 (-2)

10. Gloria Buzău 13 4 4 5 12-14 16 (-5)

11. Astra II Giurgiu 12 4 3 5 18-21 15 (-3)

12. FC Snagov 12 5 0 7 14-25 15 (-3)

13. Steaua II Bucureşti 12 4 1 7 13-19 13 (-2)

14. Juventus Bucureşti 12 3 3 6 14-19 12 (-9)

15. Dinamo II Bucureşti 12 3 1 8 11-26 10 (-8)

16. CF Brăila 12 0 4 8 9-20 7 (-14)