FC Farul vrea antrenor constănţean

După o vară agitată, cu numeroase schimbări în lotul de jucători, dar şi cu o bancă tehnică nouă, FC Farul Constanţa a părut să depăşească nivelul din ultimele două sezoane şi să se implice în lupta pentru promovarea în prima ligă. Constănţenii s-au menţinut în apropierea locurilor fruntaşe, adunând puncte importante din deplasare, însă finalul turului i-a trădat. Scandalul iscat după meciul de istorie cu FC Snagov, scor 3-3, a destabilizat situaţia grupării de pe litoral, care a încheiat prima parte a campionatului pe locul 10 în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal.

TUR SATISFĂCĂTOR. Conştient că s-au făcut paşi greşiţi, preşedintele Farului, Marcel Lică, a caracterizat turul drept unul satisfăcător pentru FC Farul. „Prin prisma locului ocupat în clasament şi a jocului echipei, pot caracteriza drept satisfăcător acest tur de campionat. Poate că ne aşteptam la mai mult, dar, din păcate, nu a fost aşa din cauza ultimelor trei jocuri, când am obţinut un singur punct. Ne-am îndepărtat de obiectiv şi pentru că nu am gestionat aşa cum ar fi trebuit situaţia creată după meciul cu FC Snagov. Cu mai mult tact am fi lăsat lucrurile neschimbate până la finalul turului şi abia apoi am fi luat o hotărâre. A urmat o degringoladă în lot, o lipsă clară de concentrare, iar vestiarul s-a rupt şi am simţit rapid recpercursiunile acestor evenimente. A fost o decizie pripită, care s-a văzut în evoluţia băieţilor la Mangalia, când echipa a fost de nerecunoscut. La ultimul joc, cu ieşenii am avut şi ghinion”, a spus Lică. Rămaşi fără antrenor după plecarea lui Marian Pană, oficialii Farului au încercat să-l aducă pe Laurenţiu Reghecampf, dar acesta a preferat să semneze cu Concordia Chiajna, astfel că se caută alte soluţii pentru banca tehnică, luându-se în calcul şi varianta unui tehnician constănţenii.

„Ne-am înţeles foarte bine cu Marian Pană, care s-a pliat perfect pe ce i s-a oferit. Este un tip muncitor şi modest şi ne-a bucurat faptul că a fost solicitat de o echipă de primă ligă. Am discutat timp de zece zile cu Reghecampf, dar şi acesta a primit o ofertă din prima ligă. Căutăm şi alte soluţii, dar cred că varianta viabilă este numirea unui antrenor constănţean. Nu este vorba de Petre Grigoraş, pentru că vorbim de un antrenor în plină ascensiune, curtat de echipele importante din prima ligă şi va fi greu de adus la Constanţa în următorii ani. Oricum, trebuie să rezolvăm banca tehnică în această săptămână”, a explicat Lică. Conducătorului clubului de pe litoral le-a transmis un mesaj de final de an suporterilor constănţeni: „Conducerea ar trebui să facă un cadou jucătorilor, să le aducă un antrenor şi coechipieri de valoare şi împreună să producem o surpriză şi să promovăm. Suporterilor le urez Sărbători Fericite, pline de bucurii, şi le promit că vom face tot ceea ce depinde de noi să promovăm. Îi aşteptăm în număr cât mai mare la stadion şi sunt convins că vor avea parte de multe satisfacţii”.