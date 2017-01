FC Farul vrea în optimile Cupei României

După meciuri fără înfrîngere în campionat, FC Farul visează la o calificare în optimile de finală ale Cupei României, chiar dacă dau piept cu o echipa din prima ligă. Constănţenii speră să dea lovitura şi să învingă miercuri, de la ora 16.00, în deplasare, pe Astra Ploieşti, în 16-imile de finală ale competiţiei. “Întîlnim o echipă din prima ligă, dar mergem la Ploieşti să nu ne facem de rîs şi să ne jucăm şansele. La Astra s-a investit mult în ultimul timp, s-au adus mulţi jucători de valoare, iar acest lucru s-a văzut în rezultatele înregistrate în campionat”, a avertizat antrenorul Marius Şumudică. Tehnicianul Farului are de plătit şi cîteva poliţe ploieştenilor, după ce în sezonul trecut a fost îndepărtat de pe banca tehnică a Astrei în urma unor conflicte cu cei din conducerea clubului. Faţă de întîlnirile din campionat, tehnicianul are libertatea de a nu începe meciul cu un junior în teren, pentru că cele două combatante sînt din ligi diferite. Chiar şi aşa, formaţia de pe litoral îl va avea în formula de start pe Abdurarazak Mansur, autorul golul victorios în disputa de duminică, cu Sportul Studenţesc. “Sînt fericit că am fost eroul Farului. La fiecare meci, intru pe teren cu gîndul să marchez şi să fiu erou”, a mărturisit nigerianul în vîrstă de 18 ani. Şansele constănţenilor de a merge în optimi sînt cu atît mai mari cu cît Astra nu va folosi formula de bază, ploieştenii urmînd să joacă vineri, în campionat, cu Unirea Urziceni, iar antrenorul Nicolo Napoli îşi va menaja titularii. Partida de la Ploieşti va fi condusă de centralul Cătălin Popa (Piteşti), ajutat de Romică Bîrdeş (Piteşti) şi Marius Marchidanu (Brăila).

Elevii lui Şumudică au revenit la antrenamente ieri după-amiază, iar astăzi vor pleca spre Bucureşti, unde vor petrece noaptea de marţi spre miercuri, mergînd la Ploieşti în ziua jocului. Delegaţia constănţeană va reveni pe litoral miercuri seară, pentru a pregăti întîlnirea cu Săgeata Stejaru, din etapa a 7-a a Ligii a II-a, programată pe Stadionul “Farul”, duminică, de la ora 11.00.