FC Farul vrea măcar un egal la Chiajna

Aflată pentru prima oară în acest sezon în prima jumătate a clasamentului Seriei I a Ligii a II-a, FC Farul speră să rămână în aceeaşi postură şi după meciul de sâmbătă, din fieful Concordiei Chiajna, din etapa a 11-a. Chiar dacă dau piept cu una dintre candidatele la promovare, constănţenii şi-au propus să nu primească gol şi să scoată măcar un rezultat de egalitate. Din păcate, antrenorul Ioan Sdrobiş se confruntă cu numeroase probleme de efectiv, trei jucători importanţi fiind incerţi din cauza problemelor medicale. Astfel, accidentat la încălzirea dinaintea partidei cu Gloria Buzău, Abuzătoaie resimte în continuare dureri la coapsa piciorului stâng şi a efectuat doar alergări uşoare la antrenamentul de ieri. În schimb, Buzea, care a suferit o mică ruptură musculară la coapsa piciorului stâng, motiv pentru care a fost înlocuit la finalul primei reprize din disputa cu buzoienii, va lipsi cel puţin două săptămâni. Celălalt absent de la şedinţa de pregătire desfăşurată ieri a fost Adrian Câmpeanu, golgeterul formaţiei de pe litoral fiind ţinut la pat de o răceală puternică. Celălalt marcator al Farului în actualul sezon, Scărlătescu, care a punctat decisiv sâmbătă, speră ca echipa să suplinească aceste absenţe. „Mă bucur că am câştigat cele trei puncte în partida cu Gloria şi că am reuşit să marchez decisiv. Sunt trei puncte de care aveam nevoie ca de aer. Din păcate, nu am reuşit să înscriem două goluri în niciun joc, chiar dacă ne creăm multe ocazii de a marca la fiecare meci. În schimb, avem a doua apărare din Seria I, primind doar opt goluri. Mergem la Chiajna cu gândul să scoatem măcar un rezultat de egalitate, pentru că ne dorim să încheiem turul în prima jumătate a clasamentului. Ar fi ideal, ţinând cont de situaţia de la club şi de felul în care s-a strâns echipa”, a spus Scărlătescu.

Altfel, conducătorii grupării de pe litoral fac eforturi pentru a găsi un sponsor principal, al cărui nume să fie inscripţionat pe tricouri. „Suntem în discuţii cu mai multe firme puternice atât din Constanţa, cât şi din ţară, care să devină sponsor tehnic al echipei”, a spus preşedintele Farului, Relu Damian.