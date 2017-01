FC Farul vrea măcar un punct în Ştefan cel Mare

Confruntată cu probleme financiare, FC Farul pregăteşte pe un final de sezon încins în Liga a II-a. Oficialii constănţeni au reuşit să evite în ultimul moment pierderea cu 3-0, la “masa verde”, a întâlnirii cu CF Brăila din etapa a 22-a, care ar fi trebuit să aibă loc sâmbătă. Un insucces i-ar fi trimis pe elevii lui Gică Butoiu aproape de zona retrogradării în clasamentul Seriei I, însă conducerea grupării de pe litoral a obţinut ridicarea neprogramării după ce a dovedit că a plătit o parte din datorii şi a obţinut reeşalonări ale plăţilor de la jucători. Totuşi, meciul nu s-a mai disputat sâmbătă, urmând ca FRF să anunţe abia azi data la care a fost reprogramat. “Oficialii federaţiei se vor reuni abia marţi, în jurul prânzului, urmând să primim o hârtie oficială privind reprogramarea jocului”, a explicat preşedintele FC Farul, Marian Diaconescu. Până atunci, constănţenii se pregătesc deja pentru meciul cu Dinamo II Bucureşti, programat vineri, de la ora 17.00, în deplasare, în etapa a 23-a. Faţă de ultima partidă disputată, Butoiu îi va avea la dispoziţie pe Liviu Ştefan şi Ştefan Ciobanu, care au ispăşit etapa de suspendare cauzată de cumulul de cartonaşe galbene, dar şi pe Nicolas Vajou şi Alin Abuzătoaie, care au revenit la antrenamente, după accidentări de lungă durată. “Sper ca pauza forţată pe care am luat-o la finalul săptămânii trecute să ne fie de ajutor şi să fim mai proaspeţi în meciul cu Dinamo II. Nu vom avea un joc uşor, pentru că fiecare dinamovist va încerca să demonstreze că merită un loc la echipa mare, dar cred că putem scoate măcar un egal. Ar fi însă extraordinar dacă am reuşi să câştigăm şi cu Dinamo II, şi cu CF Brăila, dacă meciul va fi reprogramat miercurea viitoare. Am urca în clasament şi am aştepta mult mai încrezători întâlnirea cu Săgeata”, a spus golgeterul constănţenilor, Ştefan Ciobanu.