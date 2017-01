FC Farul vrea o victorie cu Timişoara

Cu trei zile înaintea debutului oficial în cel de-al patrulea mandat al său ca antrenor principal al FC Farul, Ion Marin a dezvăluit, ieri, metodele prin care poate fi îngenuncheată Poli Timişoara, adversara “rechinilor” din meciul de duminică (Stadionul “Farul”, ora 18.45, etapa a 17-a a Ligii I). “Ne aşteaptă o partidă extrem de importantă, în care obiectivul este clar: vrem trei puncte. Nu le vom putea obţine decît dacă vom fi o echipă adevărată şi sînt convins că vom da dovadă de unitate. Le-am cerut jucătorilor să respecte disciplina şi ordinea de joc din primul şi pînă în ultimul minut. În plus, este nevoie de angajament total, efort pînă la epuizare şi acea agresivitate în teren, în sens pozitiv”, a spus “Săpăligă”, adăugînd că nu va schimba sistemul de joc. “Va fi un meci greu, mai ales că noi nu prea am arătat pînă acum ca o echipă de Liga I. Şi dacă vom cîştiga, va fi dificil în lupta pentru evitarea retrogradării, dar ne-ar da încredere pentru viitor”, a explicat mijlocaşul Dinu Todoran. Greul în disputa cu timişorenii va fi dus de apărare, care va trebui să facă faţă celei mai bune ofensive din întrecerea internă, în componenţa căreia se regăseşte şi golgeterul la zi, Gigel Bucur. “Îl ştiu pe Bucur de pe vremea cînd jucam împreună la Sportul şi este un atacant periculos, rapid şi cu execuţii extraordinare, dar ne-am luat măsuri împotriva sa. Poli are probleme în apărare şi sper să profităm de acest lucru”, a declarat fundaşul Florin Maxim. “Toţi sîntem vinovaţi pentru situaţia creată, nu doar fostul antrenor, Constantin Gache. Mai sînt trei etape din care trebuie să scoatem cît mai multe puncte şi prima ocazie este duminică, împotriva timişorenilor”, a adăugat căpitanul Cristian Şchiopu. Tehnicianul grupării de pe litoral nu-l va putea folosi duminică pe Mala, convocat la echipa naţională al statului Guineea Bissau, astfel că-l va retitulariza în defensivă pe Ion Barbu.

Jucătorii au cerut sprijinul fanilor

O victorie împotriva timişorenilor ar putea aduce şi o împăcare cu suporterii, nemulţumiţi de rezultatele înregistrate în acest sezon de FC Farul, dar şi de numirea lui Ion Marin, acuzat pentru trecutul său dinamovist, în funcţia de antrenor. “Nu am să-mi reneg trecutul. Sînt ani de muncă, de titluri, de bucurii, este perioada mea de glorie şi sînt mîndru că m-am format ca om la Dinamo. Nu le cer suporterilor să mă iubească, ci doar să susţină echipa. Prefer un public care să încurajeze jucătorii şi să mă conteste pe mine decît deloc. Doar prin joc şi rezultate putem aduce publicul şi galeria, dar acum este momentul în care echipa are nevoie de sprijin”, a spus “Săpăligă”, explicînd şi conflictul dintre jucători şi galerie: “Au fost scăpări de ambele tabere, iar reconcilierea se poate face doar faţă în faţă”. Jucătorii au acceptat şi ei că au greşit în relaţia cu suporterii, dar le-au cerut acestora să le fie alături. “Nu este normal să vină la stadion şi să înjure jucătorii. Cum ar fi să vină cineva la tine în casă şi să se comporte aşa? Cred că ar trebui să ne întîlnim cu toţii, să vorbim şi să rezolvăm aceste probleme”, a spus Todoran. “Noi i-am îndepărtat de la stadion prin jocul prestat, tot noi trebuie să-i readucem”, a adăugat Şchiopu. Atît jucătorii, cît şi antrenorul Farului au declarat la unison că nu contează valoarea primelor, ci ieşirea din situaţia de criză. “Primele sînt printre cele mai mari din prima ligă, dar există momente în viaţă cînd banii nu contează”, a mărturisit Ion Marin.