FC Farul vrea primul succes după două etape

FC Farul Constanţa are şansa de a obţine sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, prima victorie după două etape în care nu a reuşit să obţină niciun punct. Adversara “marinarilor“, Juventus Bucureşti, traversează o perioadă foarte dificilă, de care Farul vrea să profite. „Sperăm să intrăm în meci cu un moral bun şi să câştigăm cele trei puncte. La noi este însă greu dacă lipsesc unul sau doi jucători experimentaţi, pentru că unii dintre cei tineri nu au efectuat toată perioada de pregătire deoarece au venit mai târziu şi le este încă greu să facă pasul de la Liga a III-a la Liga a II-a. Dacă vom câştiga cu Juventus şi apoi cu Brăila, la următorul joc acasă, nu vom mai avea nicio emoţie în privinţa retrogradării“, consideră antrenorul principal Gică Butoiu. Unul dintre jucătorii constanţi ai Farului în acest retur, Radu Sascău, speră ca echipa să revină la evoluţiile din primele două jocuri din acest an. „Aşa cum am câştigat la Botoşani, aşa putem învinge orice formaţie dacă ne vom mobiliza. În mod normal lotul nostru este mai bun decât al celor de la Juventus, dar rămâne să vedem acest lucru şi pe teren. Noi nu avem jucători care pot rezolva singuri meciul. Fiecare dintre noi trebuie să lupte., Suntem mai puternici ca grup“, este de părere mijlocaşul Farului.