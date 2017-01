FC Farul vrea primul succes pe teren străin

Cu o singură victorie în primele şase runde din actualul sezon al Ligii a II-a, FC Farul speră să dea lovitura sâmbătă şi să bifeze primul succes în deplasare, în fieful nou-promovatei CF Brăila, în etapa a 7-a. Constănţenii, ajunşi la trei meciuri consecutive fără înfrângere, mizează pe forma bună a defensivei, care a încasat un singur gol în ultimele trei partide. „Sper să continuăm pe aceeaşi linie, poate chiar să reuşim primul joc în deplasare fără gol primit. Am strâns şase puncte până acum. Se putea şi mai bine, dar au fost şi alte cauze. Se vede însă că echipa a început să se aşeze. La Brăila vom avea un meci dificil, pentru că întâlnim o echipă care se va agăţa de orice minge. Brăilenii au schimbat antrenorul, au nevoie disperată de puncte şi cred că meciul este mai important pentru ei decât pentru noi. Dacă ne vom face jocul, va veni şi un rezultat pozitiv, poate chiar prima victorie în deplasare”, a spus portarul Dan Zdrâncă. „Având în vedere felul în care am început treaba, cred că stăm bine în clasament după primele şase etape, chiar dacă am fi putut avea mai multe puncte. Au început să se închege relaţiile de joc şi ne cunoaştem deja mai bine între noi. Eu sunt fundaş sau mijlocaş stânga, dar am ajuns mijlocaş defensiv dintr-o conjunctură şi joc ceea ce-mi cere antrenorul. La Brăila ne aşteaptă un meci greu, dar îmi doresc să ne întoarcem cu cele trei puncte”, a adăugat mijlocaşul Dragoş Boboc. Pentru meciul de la Brăila, antrenorul Ioan Sdrobiş nu va putea miza pe Marius Lucan şi Victor Ursachi, ambii accidentaţi. Primul, care s-a contrat puternic cu tehnicianul constănţean, după ce a fost înlocuit în prima repriză a partidei cu Dunărea Galaţi, a lipsit de la antrenament, acuzând o entorsă la glezna dreaptă. În schimb, Ursachi a suferit o colică renală luni seară, fiindu-i acordat primul ajutor de către echipajul ambulanţei, chiar la stadion. Mijlocaşul în vârstă de 22 de ani, care a debutat sâmbătă pentru Farul, şi-a revenit, însă trebuie să facă o pauză de o săptămână.