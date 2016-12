FC Farul vrea punctaj maxim în mini-retur

Succesul înregistrat la Berceni a schimbat atmosfera de la FC Farul și a arătat că echipa constănțeană se află pe drumul cel bun, iar reprezentanții clubului speră să continue seria succeselor și să obțină punctaj maxim în Seria 1 în meciurile rămase din sezonul regulat al Ligii a II-a la fotbal. „Mă așteptam la o victorie și am spus-o în săptămâna dinaintea meciului de la Berceni. În momentul eliminării lui Ochia, jucătorii s-au mobilizat și mai mult, s-au automotivat, iar faptul că am reușit să înscriem rapid a contribuit la creșterea încrederii în propriile forțe. În plus, adversarul a recepționat această lovitură ca pe un șoc și în debutul reprizei secunde am mai înscris o dată. Din acel moment, s-a văzut că pe teren este o singură echipă, care domină tactic jocul. Am începutul cu dreptul, dar trebuie să demonstrăm că nu a fost vorba de o întâmplare și să continuăm pe aceeași linie, cu victorii în următoarele meciuri. Nu știu dacă ne-au crescut șansele de a prinde un loc în play-off, dar obiectivul nostru pentru acest mini-retur a fost să luăm cele 18 puncte puse în joc. Primele trei le-am luat, alte șase sunt asigurate după retragerile celor de la Săgeata Năvodari și Unirea Slobozia. Mai avem douăsprezece puncte și sunt convins că le putem lua”, a declarat președintele grupării de pe litoral, Auraș Brașoveanu.

În privința sprijinului financiar acordat de Consiliul Județean Constanța, care se ridică la suma de 1,7 milioane de lei, oficialul Farului a anunțat că proiectul „Constanța se pune în mișcare. Fotbal pentru sufletul Dobrogei” a fost deja depus și se așteaptă aprobarea sa. „Am depus toate actele, dar mai sunt de îndeplinit câteva proceduri și sperăm ca în cel mult două sau trei săptămâni să se rezolve această problemă”, a adăugat Brașoveanu.

INVITAȚIE PENTRU DOAMNE ȘI DOMNIȘOARE

Pentru că meciul cu FCM Dorohoi, din etapa a 18-a a Ligii a II-a, de pe teren propriu, va avea loc sâmbătă, 7 martie, cu o zi înainte de... Ziua Internațională a Femeii, conducerea Farului a decis ca doamnele și domnișoarele să aibă intrarea gratuită. „Este un cadou pe care-l oferim doamnelor și domnișoarelor și sperăm să vină în număr cât mai mare la stadion. Totodată, mizăm pe o prezență mai numeroasă a fanilor în tribune și ne dorim să luăm cele trei puncte pentru a le demonstra și celor mai sceptici faptul că Farul s-a schimbat la față și are o echipă competitivă”, a spus Brașoveanu.