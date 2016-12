FC Farul vrea să dea lovitura în Ghencea

Cu un picior în liga secundă, după ce a pierdut de fiecare dată în ultimele cinci etape, FC Farul (locul 15, 22 de puncte) poate lua astăzi o “gură de oxigen” cu totul neaşteptată. Constănţenii joacă de la ora 20.45 (în direct la Antena 1), în fieful vicecampioanei Steaua Bucureşti (locul 8, 37p), în etapa a 24-a a Ligii I şi, conform calculelor hîrtiei, au şansa a doua. Numeroasele indisponibilităţi din tabăra grupării din Ghencea, parcursul slab din acest retur, dar mai ales arestarea patronului bucureştenilor, Gigi Becali, a trimis formaţia pregătită de Marius Lăcătuş într-o criză profundă. Clasată la mijlocul clasamentului, Steaua riscă să rateze calificarea în cupele europene, iar în aceste condiţii meciul cu Farul a devenit decisiv. Presiunea asupra steliştilor este cu atît mai mare, cu cît Lăcătuş ar putea fi demis în cazul unui rezultat negativ în faţa constănţenilor.

De partea cealaltă, Farul merge în Ghencea din postura echipei care nu are ce pierde. Marele semn de întrebare este în dreptul celui care va fi trecut antrenor principal pe foaia de joc. Demisionarul Ion Marin a anunţat nu mai vrea să conducă echipa, lucru pe care l-a arătat şi la Bistriţa, unde singurul care a dat indicaţii a fost secundul Cristian Cămui. Ultimul nu are însă dreptul să ocupe postul de “principal” pentru că nu are licenţa PRO. Drept urmare, cel mai probabil, pe foaia de joc va fi trecut numele lui “Săpăligă”, tehnicianul urmînd să se decidă în ziua meciului dacă va sta pe bancă sau va rămâne în tribune. În ceea ce priveşte negocierile cu Dorinel Munteanu, acestea par să fi ajuns într-un “punct mort” din cauza pretenţiile financiare exagerate ale lui “Munti”. În aceste condiţii, antrenor principal va fi “pe hîrtie” Lucian Marinof, singurul tehnician din cadrul clubului care are licenţă PRO. El va fi ajutat de Cristian Cămui şi alţi antrenori din cadrul Centrului de Copii şi Juniori al grupării de pe litoral.

Formaţiile probabile - Steaua (antrenor Marius Lăcătuş): Zapata - Ogăraru, Golanski, E. Baciu, P. Marin - Nicoliţă, Lovin, Toja, Semedo - D. Moreno, B.Stancu; Farul (antrenor Ion Marin): G. Curcă - Măţel, Pahor, Rastovac, Vukomanovic - Băcilă, Fl. Pătraşcu, Rusmir, Voiculeţ - E. Nanu, Chico. Arbitri: Lucian Dan (Aiud) - Zoltan Szekely (Baia Mare) şi Ovidiu Maier (Timişoara).

Tot azi, dar de la ora 18.00, este programat primul joc al etapei a 24-a: CFR Cluj - Gloria Bistriţa (GSP TV). Celelalte meciuri ale rundei vor avea loc după următorul program - sîmbătă: Unirea Urziceni - Rapid (ora 15.00, GSP TV); Pandurii Tg. Jiu - Gaz Metan Mediaş (ora 17.00, netelevizat); FC Timişoara - U. Craiova (ora 18.00, GSP TV); Dinamo - FC Vaslui (ora 20.30, GSP TV); duminică: Oţelul Galaţi - Poli Iaşi (ora 17.00, GSP TV); FC Argeş - CS Otopeni (ora 17.00, netelevizat); FC Braşov - Gloria Buzău (ora 20.30, GSP TV).

Clasament

1. Dinamo 23 14 4 5 35-17 46 (+10)

2. Unirea Urziceni 23 14 3 6 36-16 45 (+12)

3. FC Timişoara* 23 14 7 2 43-24 43 (+16)

4. CFR Cluj 23 12 6 5 31-17 42 (+6)

5. U. Craiova 23 11 8 4 34-18 41 (+5)

6. FC Vaslui 23 11 5 7 31-23 38 (+2)

7. Rapid 23 11 5 7 30-23 38 (+2)

8. Steaua 23 9 10 4 29-19 37 (+4)

9. FC Braşov 23 8 11 4 20-16 35 (+2)

10. FC Argeş 23 9 6 8 31-29 33 (0)

11. Oţelul Galaţi 23 8 5 10 28-31 29 (-7)

12. Gloria Bistriţa 23 7 4 12 19-25 25 (-11)

13. Pandurii Tg. Jiu 23 6 7 10 20-30 25 (-8)

14. Poli Iaşi 23 7 4 12 18-29 25 (-11)

15. FC FARUL 23 6 4 13 18-36 22 (-14)

16. Gaz Metan 23 5 6 12 24-39 21 (-12)

17. CS Otopeni 23 2 6 15 18-38 12 (-21)

18. Gloria Buzău 23 1 3 19 11-46 6 (-27)

* - echipă penalizată cu 6 puncte