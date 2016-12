FC Farul vrea să întărească banda stîngă

Echipa pregătită de Marius Şumudică a intrat pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru debutul în Liga a II-a, programat duminică, de la ora 11.00, în fieful celor de la Dunărea Giurgiu. Tehnicianul constănţean a început să creioneze “unsprezecele” de start al Farului pentru întîlnirea de duminică, dar se confruntă cu o mare dilemă, pentru că doi dintre oamenii de bază, Vasilică Cristocea şi Cosmin Paşcovici, nu au semnat contractele de joc cu FC Farul. “Eu sînt doar antrenor şi nu este treaba mea să mă ocup de aceste lucruri. Cristocea s-a antrenat foarte bine şi a avut o evoluţie bună în meciurile de verificare din Italia. Din cîte ştiu, a primit deja un avans din banii promişi şi sper ca în scurt timp să se rezolve şi problema semnăturii”, a explicat Şumudică. În schimb, Paşcovici se află în continuare în discuţii, aşteptînd un semn clar din partea conducerii clubului. Fundaşul stînga în vîrstă de 31 de ani este oricum incert pentru meciul de la Giurgiu, din cauza unei contuzii puternice la gamba piciorului stîng, şi s-a antrenat separat, ieri efectuînd doar alergări uşoare. Pentru a fi acoperit pe banda stîngă, tehnicianul Farului încearcă să mai aducă la Constanţa doi jucători, pe care i-a avut elevi atît la Progresul Bucureşti, cît şi la Astra Ploieşti. Astfel, Valentin Sandu (26 de ani, fundaş stînga şi central) şi Alexandru Stan (mijlocaş stînga, 20 de ani) ar putea sosi la Constanţa în zilele următoarea. În plus, directorul general al grupării de pe litoral, Mircea Crainiciuc, a înregistrat, ieri, la Federaţia Română de Fotbal, contractele jucătorilor transferaţi în această vară şi să ia cartea verde a lui Bogdan Andone. “Am rezolvat problema lui Andone, care este bun de joc pentru duminică, pentru că i-a sosit cartea verde din Cipru. Cel tîrziu astăzi, sperăm să semneze contractele Cristocea şi Paşcovici”, a dat asigurări oficialul Farului.

Nu se tem de Dunărea Giurgiu

Chiar şi în aceste condiţii, Şumudică este încrezător în privinţa partidei de duminică şi nu concepe ca elevii săi să rateze victoria. “Toată lumea consideră că noi am cîştigat deja la Giurgiu, ceea ce reprezintă o mare greşeală. Le-am explicat acest lucru jucătorilor. Cei mai mulţi au jucat multă vreme în prima ligă şi va fi dificil să se obişnuiască la matineu. În plus, cîteodată este mai greu să joci în liga secundă, pentru că marcajul este mai strict, iar mulţi jucători nu au cultura fotbalistică necesară, motiv pentru care nu-şi menajează adversarul şi au intrări tari. La Giurgiu, va trebui să luăm în calcul şi căldura, pentru că este oraşul cu una dintre cele mai mari medii de temperatură. Oricum, nu avem nicio scuză şi trebuie să cîştigăm. Campionatul este lung şi mi-ar plăcea să fim promovaţi încă din iarnă, dar nu cred că va fi posibil”, a spus Şumudică. “Nu ştim prea multe despre Giurgiu, dar nici nu ar trebui să ne intereseze. Avem o echipă bună şi, dacă ne facem jocul, nu ne stă nimeni în cale. Dacă vom face paşi greşiţi, vina va fi doar a noastră. Vrem să începem campionatul în forţă şi la finalul sezonul să ne bucurăm că am readus Farul în prima ligă”, a adăugat mijlocaşul Florin Pătraşcu.

Revenirea celor de la CS Otopeni în Seria I a mărit numărul contracandidatelor echipei constănţene în lupta pentru promovare. “CS Otopeni este o echipă bună, cu jucători cu experienţă şi cu un antrenor bun. În plus, am înţeles că vor juca pe stadionul lor, de la Otopeni, unde este un teren mic şi pot pune presiune pe adversari. Chiar dacă are un handicap de trei puncte, cred că CS Otopeni va ocupa unul din locurile fruntaşe la finalul sezonului”, a explicat Şumudică.