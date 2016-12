FC Farul vrea să readucă fanii la stadion

05:49:04 / 09 Septembrie 2015

farul

Nu am mai fost pe stadion de ceva timp cu toate ca iubesc echipa Farul. Dar ma saturasem de atatea umilinte. Am mers doua meciuri la Ovidiu sa vad liga intai dar , nu se compara cu ce am trait duminica la Farul cu Rapid. Promit ca nu voi mai lipsi de la meciurile Farului. Nu mai am ce cauta in alta parte. Hai Farul.