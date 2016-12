FC Farul vrea să scape de “stranieri”

Aflată în căutarea unor resurse financiare pentru participarea în liga secundă, gruparea de pe litoral încearcă să reducă din cheltuieli pentru sezonul următor. Primul pas îl constituie o puternică remaniere a lotului, principalii vizaţi fiind jucătorii străini, cu salarii peste media echipei. În acest sens, actualul preşedinte al Consiliului Director, Dumitru Manole, a avut, ieri, o întîlnire cu conducerea tehnică de la FC Farul, fiindu-i prezentate loturile de la prima echipă şi de la satelitul care evoluează în Liga a III-a. “Am prezentat loturile şi, aşa cum am mai spus şi în faţa Consiliului Director, dintre stranieri am avea nevoie pentru campionatul următor doar de Chico şi Rusmir”, a explicat consilierul tehnic al constănţenilor, Cristian Cămui. În aceste condiţii, FC Farul nu va apela la opţiunea de prelungire a contractului lui Branislav Vukomanovic, fundaşul stînga urmînd să plece definiv de la Constanţa. În privinţa celorlalţi, se va discuta rezilierea contractelor, iar, unde nu va fi posibil, se va căuta vînzarea lor către alte cluburi. În aceste condiţii, viitorul lot al formaţiei de pe litoral va fi completat cu jucători tineri, din propria pepinieră. Tot în cadrul politicii de austeritate, în perioada de pregătire din această vară se va efectua un singur cantonament, cel mai probabil în ţară. Situaţia se va limpezi în cadrul şedinţei Adunării Generale a Membrilor Fondatori, programată mîine, de la ora 18.00, care va avea pe ordinea de zi patru puncte: 1. Constituirea Consiliului Director; 2. Dezbaterea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli; 3. Stabilirea loturilor de jucători; 4. Diverse.

Ion Barbu rămîne la Constanţa

Cel mai vechi jucător al Farului, Ion Barbu, este singurul fotbalist din actualul lot care a trăit şi dezamăgirea retrogradării din 2000. Ca şi în urmă cu nouă ani, fundaşul constănţean nu şi-a putut ajuta echipa decît într-o jumătate de sezon. “Am venit la Constanţa la mijlocul sezonului 1999-2000 şi am jucat doar în retur. Din păcate, nu am putut să evităm retrogradarea, dar am tras tare şi după un an am revenit în prima ligă. Acum, nici nu-mi vine să cred că sîntem în liga secundă şi va trebui să jucăm la matineu. Pentru mine, este un dezastru. Cel mai mult mă doare că nu am putut să-mi ajut echipa. Am jucat în tur, pînă m-am accidentat şi a trebuit să iau o pauză. În iarnă m-am refăcut, dar Ion Marin mi-a zis că nu mai are nevoie de mine. Am mai prins doar un meci, ca rezervă, iar în rest am privit jocurile din tribună”, a povestit jucătorul în vîrstă de 32 de ani. În ciuda supărării pricinuite de tratamentul la care a fost supus, Ion Barbu este dispus să rămînă la Constanţa şi să pună umărul la o nouă promovare. “Constanţa este casa mea şi, dacă va fi stabilitate la club, voi rămîne să lupt pentru promovare. Mai am doi ani de contract cu FC Farul şi vreau să joc din nou cu echipa în prima ligă”, a încheiat “veteranul” formaţiei de pe litoral.