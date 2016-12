FC Farul vrea victoria cu CFR Cluj

Cu moralul ridicat după remiza din Ghencea, constănţenii aşteaptă cu optimism vizita campioanei CFR Cluj, în partida programată sîmbătă, de la ora 14.00, în etapa a 25-a a Ligii I. Noul staff tehnic al Farului şi jucătorii au urmărit, ieri, meciul pe care clujenii l-au disputat împotriva celor de la Pandurii Tg. Jiu în sferturile de finală ale Cupei României şi nu s-au arătat impresionaţi de prestaţia echipei pregătite de portughezul Antonio Conceicao. “CFR nu mai este echipa de anul trecut, dar are individualităţi care pot face diferenţa. În jocul clujenilor sînt momente bune, dar şi momente de slăbiciune. La partida de miercuri şi-au menajat însă mai mulţi jucători de bază şi oricum niciun meci nu seamănă cu altul”, a spus consilierul tehnic al grupării de pe litoral, Cristian Cămui. “Nu cred că jocul de miercuri este unul relevant. Clujenii nu au folosit echipa de bază, iar meciul cu Pandurii a fost destul de echilibrat. Oricum, nicio echipă din Liga I nu mai este de speriat şi acest lucru se vede din rezultatele înregistrate în ultimele etape”, a spus Florin Pătraşcu. Mijlocaşul în vîrstă de 23 de ani a revenit ieri la antrenamente, după ce a acuzat unele probleme medicale. “Am avut o infecţie la unul din degetele de la piciorul stîng, dar am scăpat, s-a rezolvat. Încă mai resimt ceva dureri, dar am strîns din dinţi şi m-am antrenat pentru că trebuie să fiu pus la punct fizic pentru meciul de sîmbătă”, a explicat Pătraşcu, adăugînd că Farul va juca la victorie împotriva campioanei: “La echipă este un suflu nou după venirea noului staff tehnic şi sperăm să facem un meci bun contra clujenilor. Depinde doar de noi dacă vom reuşi să repetăm prestaţia din jocul cu Steaua. Cred că ar fi bun şi un punct, dar noi vom juca la victorie sîmbătă, mai ales că ne dorim să le arătăm tuturor că Farul joacă fotbal”. Pe lîngă Pătraşcu, şi fundaşul Alexandru Măţel s-a pregătit normal după accidentarea suferită în Ghencea, în timp ce portarul Adrian Vlas va rata jocul cu CFR Cluj din cauza unor probleme medicale.