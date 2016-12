FC Farul vrea victoria în derby-ul suferinţei

Ajunsă din nou în zona fierbinte a clasamentului Seriei I, FC Farul va juca sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, cu Steaua II Bucureşti, în derby-ul suferinţei, din etapa a 12-a a Ligii a II-a. Cele două combatante se află în duel direct pentru evitarea retrogradării, constănţenii acumulând un punct mai mult decât echipa secundă a grupării din Ghencea. Din păcate, antrenorul Ioan Sdrobiş are multe bătăi de cap înaintea jocului, trebuind să găsească soluţii la mijlocul terenului, unde ambii mijlocaşi centrali, Buzea (accidentat) şi Boboc (suspendat) vor absenta. Tehnicianul formaţiei de pe litoral va miza însă pe forţa defensivei, care nu a primit gol în ultimele patru partide susţinute pe teren propriu. „Va fi un meci greu, pentru că vom întâlni o echipă imprevizibilă, formată din jucători tineri şi mingicari. Steaua II va veni să-şi joace şansa, fără nicio presiune, dar nu avem voie să cedăm vreun punct, dacă vrem să încheiem turul la mijlocul clasamentului, aşa cum ne-am propus. La Chiajna am luat gol dintr-un şut de la 25 de metri, dar am făcut un joc bun, împotriva unei echipe care trage la promovare. Faza defensivă merge bine, dar dăm gol destul de greu. Sper ca în partida de sâmbătă să ne descătuşăm şi să băgăm mingea în poartă de la prima ocazie”, a declarat căpitanul Liviu Ştefan. „Va fi o partidă dificilă, dar foarte importantă pentru noi. Avem nevoie să luăm trei puncte, altfel ne vom complica situaţia din clasament. Steaua II va primi jucători de la prima echipă, care vor încerca să-şi arate valoarea, dar trebuie să ne impunem jocul. În apărare, ne completăm perfect. Liviu Ştefan, Barbu şi Paşcovici au multă experienţă, în timp ce eu şi Buzea aducem tinereţea şi prospeţimea în joc. Sper ca sâmbătă să fie primul meci din acest sezon când vom înscrie de două ori”, a adăugat francezul Vajou. Constănţenii au efectuat ieri un singur antrenament, la care a participat şi Paşcovici, refăcut după entorsa suferită la glezna piciorului drept la finalul partidei de la Chiajna. În schimb, Buzea a privit şedinţa de pregătire de pe margine, urmând să revină la antrenamente abia mâine. „Am suferit o mică ruptură musculară şi voi face pentru început doar alergări uşoare”, a spus Buzea.