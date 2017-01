FC Farul și-a completat lotul

După o vară plină de incertitudini, FC Farul Constanța a intrat în normalitate și pregătește debutul în noul sezon al Ligii a II-a la fotbal în cantonamentul montan de la Predeal. Gruparea de pe litoral a reușit să-și completeze lotul, aducându-i pe mijlocașul Constantin Arotăriței, în vârstă de 20 de ani, și atacantul Ionuț Plămadă, în vârstă de 25 de ani. „Condițiile de pregătire de la Predeal sunt foarte bune și am primit acceptul de a ne pregăti pe terenul din localitate. În privința celor doi jucători, aceștia sunt sub comanda lui Marian Pană, iar dacă antrenorul va considera că are nevoie de serviciile lor vor semna cu Farul. Arotăriței a primi actele de transfer de la Rapid Suceava și este liber de contract, iar pentru Plămadă negociem un contract cu FC Botoșani. Prin venirile lui Straton și Miulescu cred că am rezolvat și problema fundașilor centrali”, a declarat președintele Farului, Auraș Brașoveanu. Constănțenii speră să dispute în cadrul acestui cantonament și două meciuri de verificare. Vineri, elevii lui Marian Pană vor întâlni pe Săgeata Năvodari, iar pentru mâine speră să parafeze un amical cu FC Brașov.