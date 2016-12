FC Farul și-a definitivat lotul

După o iarnă cu multe schimbări atât în structura administrativă a clubului, cât și pe banca tehnică, FC Farul Constanța a încheiat și campania de transferuri, definitivându-și lotul de jucători cu o săptămână înaintea reluării campionatului Ligii a II-a la fotbal. „Am depus la federație contractele jucătorilor care au venit în această iarnă la Constanța. Astfel, Pătrașcu, Alexandru Grigoraș și Cioinac au semnat angajamente până la finalul sezonului, cu drept de prelungire din partea clubului, Olaru, Tudorache, Giurgiu, Jianu și Sescioreanu au parafat înțelegeri pe un an și jumătate, iar Vieru este jucătorul nostru în următorii doi ani și jumătate. Singurul cu care nu am ajuns la un acord este Bolat. În privința restanțelor financiare, nu am rezolvat mare lucru, chiar dacă am dat o parte mică din datorii către jucători”, a explicat președintele grupării de pe litoral, Auraș Brașoveanu.

LUPTĂ PENTRU PLAY-OFF

Obiectivul constănțenilor rămâne un loc în play-off, misiunea „alb-albaștrilor” fiind ușurată de retragerile celor de la Săgeata Năvodari și Unirea Slobozia. „Știm sigur că nici Săgeata, nici Unirea nu vor mai continua. La prima vedere, va fi în detrimentul nostru, pentru că toate jocurile din retur ale celor două formații vor fi pierdute cu 0-3 și vor beneficia echipele clasate sub noi. Vom recupera însă mai târziu și ne avantajează faptul că au ieșit din cursă două formații care trăgeau la play-off. Totul va depinde de noi, dar avem o șansă în plus”, a recunoscut Brașoveanu.

Sâmbătă, constănțenii vor juca primul meci oficial din acest an, de la ora 11.00, în fieful celor de la ACS Berceni, în etapa a 17-a. „Pentru noi, toate meciurile sunt importante și nu avem voie să facem pași greșiți. Așteptăm un succes la Berceni, pentru a arăta că nu degeaba se fac eforturile din ultima vreme. Cei de la Berceni au schimbat aproape întreg lotul în această iarnă, după asocierea cu Dinamo”, a completat președintele grupării de pe litoral.