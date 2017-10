FC Liverpool, scor fluviu în Liga Campionilor

Etapa a treia a fazei grupelor Ligii Campionilor la fotbal a programat marţi seară câteva întâlniri interesante, iar media golurilor marcate a fost de aproape patru goluri pe meci. În grupa A, Liverpool a obţinut o victorie categorică în duelul cu Maribor, iar Spartak Moscova a învins-o la scor pe FC Sevilla. În grupa B, Manchester City şi-a trecut în cont al treilea succes consecutiv, în timp ce Șahtior s-a impus la Rotterdam. A doua echipă cu punctaj maxim este Beșiktaș Istanbul, în grupa G, după victoria de la Monaco, iar RB Leipzig a reuşit prima victorie în Liga Campionilor. În grupa H, Real Madrid şi Tottenham Hotspur au încheiat la egalitate pe „Santiago Bernabeu”, tot o remiză fiind consemnată şi în celălalt joc din grupă, la Nicosia, între APOEL şi Borussia Dortmund.

Rezultatele partidelor disputate marţi seară - GRUPA E: NK Maribor - FC Liverpool 0-7 (Firmino 4, 54, Coutinho 13, M. Salah 19, 40, Oxlade-Chamberlain 86, Alexander-Arnold 90) şi Spartak Moscova - FC Sevilla 5-1 (Promes 18, 90, Melgarejo 58, Glushakov 67, Luiz Adriano 74 / Kjær 30). Clasament: 1. Liverpool 5p (golaveraj: 10-3), 2. Spartak 5p (7-3), 3. Sevilla 4p (6-7), 4. Maribor 1p (1-11).

GRUPA F: Feyenoord Rotterdam - Șahtior Donețk 1-2 (Berghuis 8 / Bernard 24, 54) şi Manchester City - SSC Napoli 2-1 (Sterling 9, Jesus 13 / A. Diawara 73-pen.). Clasament: 1. Manchester City 9p (8-1), 2. Șahtior 6p (4-4), 3. Napoli 3p (5-5), 4. Feyenoord 0p (2-9).

GRUPA G: RB Leipzig - FC Porto 3-2 (Orban 8, Forsberg 38, Augustin 41 / Aboubakar 18, Marcano 44) şi AS Monaco - Beșiktaș Istanbul 1-2 (Falcao 30 / Cenk Tosun 34, 54). Clasament: 1. Beșiktaș 9p (7-2), 2. Leipzig 4p (4-5), 3. Porto 3p (6-6), 4. Monaco 1p (2-6).

GRUPA H: Real Madrid - Tottenham Hotspur 1-1 (Cr. Ronaldo 42-pen. / Varane 28-autogol) şi APOEL Nicosia - Borussia Dortmund 1-1 (Poté 62 / Papastathopoulos 67). Clasament: 1. Real 7p (7-2), 2. Tottenham 7p (7-2), 3. Borussia 1p (3-7), 4. Nicosia 1p (1-7).

Programul meciurilor de miercuri seară - ora 19.00, Grupa C: Qarabag - Atletico Madrid (în direct la Telekom Sport 1); ora 21.45 - Grupa A: Benfica Lisabona - Manchester United şi CSKA Moscova - FC Basel; Grupa B: Bayern Munchen - Celtic Glasgow (în direct la Telekom Sport 4) şi Anderlecht Bruxelles - Paris Saint Germain (Telekom Sport 2); Grupa C: Chelsea Londra - As Roma (Telekom Sport 1); Grupa D: FC Barcelona - Olympiacos Pireu (Telekom Sport 3) şi Juventus Torino - Sporting Lisabona.

