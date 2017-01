FC Municipal a cîştigat Cupa “Prieteniei”

A şasea ediţie a Cupei “Prieteniei” la fotbal old-boys s-a încheiat, sîmbătă, cu succesul formaţiei Fotbal Club Municipal Constanţa. În meciul decisiv pentru cucerirea trofeului, echipa condusă de Marin Şoimu s-a impus în faţa formaţiei turce AS Corlu, cu scorul de 5-3. Prima repriză a fost controlată de echipa constănţeană şi s-a dovedit decisivă în stabilirea învingătoarei. Viorel Covrig (min. 15), Florin Ionescu (min. 18 şi 33) şi Gabi Stan (min. 35) au înscris golurile primei părţi, Municipal intrînd la cabine cu un avantaj liniştitor, 4-0. După reluare, AS Corlu a profitat de relaxarea prematură a constănţenilor şi a punctat prin Ali (min. 52) şi Taner (min. 61 şi 71), apropiindu-se ameninţător. Municipal s-a trezit însă la timp şi a înscris prin Izmir Abdulgani (min. 74), înlăturînd orice dubiu în privinţa învingătoarei. S-a încheiat 5-3 pentru FC Municipal, care şi-a adjudecat al cincilea trofeu al Cupei “Prieteniei” din cele şase ediţii disputate, după succesele anterioare de la Corlu - mai 2007, Constanţa - septembrie 2007, Istanbul - decembrie 2007 şi Pisa - iulie 2008. A şasea ediţie a Cupei “Prieteniei” s-a încheiat cu festivitatea de premiere. În afara cupelor acordate participantelor, organizatorii au decernat şi titlul de golgeter al competiţiei lui Gabriel Stan (FC Municipal), care a punctat de trei ori în cadrul turneului. “Mă bucur că am reuşit să cîştigăm acest turneu. Am fost echipa mai bună şi victoria noastră finală nu poate fi pusă la îndoială”, a declarat Gabi Stan. “A fost un turneu reuşit din toate punctele de vedere. Am cîştigat cinci din cele şase ediţii ale Cupei Prieteniei şi vrem să menţinem ştacheta ridicată în continuare”, a afirmat “căpitanul” formaţiei constănţene, Alexandru Mazăre.

Au evoluat - FC Municipal: Nachiu - Grosu, Arif, Stoianof, Weiss - Covrig, Diacu, G. Mihai, Alexandru Mazăre - Gabi Stan, Fl. Ionescu. Au mai jucat: Cornăţeanu, Tapangea, Gerea, Nedelcu, Chipară, Abdulgani şi Fogoroş; AS Corlu: Ayhan - K. Ismail, Turgut, Muharrem, Semih - G. Ismail, Sedat, Tanjan, Zeynel - Taner, A. Ali. Au mai jucat: Vasif, Ahmet, Nevzat şi Halif. Au arbitrat: Ioan Gheorghică - Velis Semra şi Lucian Cîrjă.

În celălalt joc al zilei, Săgeata Stejaru a dispus. cu 6-4, după loviturile de departajare (2-2 la finalul timpului regulamentar), de FC Komotini (Grecia). Configuraţia finală a clasamentului a fost următoarea: 1. FC Municipal; 2. Săgeata Stejaru; 3. AS Corlu; 4. FC Komotini. Cupa “Prieteniei” s-a înscris în rîndul manifestărilor sportive şi culturale organizate de UDTTMR cu ocazia “Festivalului Cîntecului, Portului şi Dansului Popular”, la care Primăria Constanţa a fost coorganizator.