FC Municipal Constanța va juca finala cu Avîntul Nimoreni

Vineri, pe terenurile ITC și CFR din Constanţa au avut loc primele patru partide contând pentru Cupa “Prietenia”, tradiționalul turneu de fotbal rezervat veteranilor. La competiția organizată de FC Municipal Constanța și ajunsă la ediţia a 9-a mai participă formațiile Fotbal Club Magusa Spor (Cipru), Ege Masterler Izmir (Turcia) și Avîntul Nimoreni (Republica Moldova).

Gazdele au debutat cu o victorie la limită în acest turneu, 2-1 cu ciprioții de la Magusa, care au deschis scorul. Costel Petre a egalat până la pauză, iar Stelian Carabaș a înscris golul victoriei, din penalty. Au evoluat pentru Municipal: Ad. Paraschiv - Covrig, C. Petre, I. Ionescu, C. Carabaș - Toader, Diacu, St. Carabaș, Gr. Tudor - Curumi, G. Stan (au mai jucat Stoianof, Hapiuc, Gerea și St. Marin). Antrenor este Marin Șoimu, iar Edy Weiss este director tehnic. Mai fac parte din lot S. Iordan (portar), Ferenți, Butoiu, Arif, Fogoroș, M. Popescu și Trașcă, ultimii doi fiind accidentați. În al doilea său meci, FC Municipal a dispus de Ege Masterler cu scorul de 4-1, golurile învingătorilor fiind înscrise de C. Carabaș, Butoiu, St. Carabaș și G. Stan. Alte rezultate de vineri: Nimoreni - Ege Masterler 3-0; Nimoreni - Magusa 4-2.

Sâmbătă vor avea loc alte patru întâlniri, toate pe terenul ITC din Complexul „Badea Cîrțan”. De la ora 11.00 este programat meciul Ege Masterler - Magusa, iar de la ora 12.00 se dispută partida Municipal - Nimoreni. În funcție de locul ocupat în clasament se va stabili și împerecherea din finale, care cu siguranță vor reedita confruntările de sâmbătă! De la ora 17.00 se joacă finala mică, între formațiile de pe locurile 3 și 4 (Ege Masterler și Magusa), iar de la ora 18.00 se desfășoară finala mare, între echipele de pe locurile 1 și 2 (Municipal și Nimoreni). La festivitatea de premiere, toate participantele vor primi cupe, diplome și materiale promoționale din partea Primăriei municipiului Constanța.