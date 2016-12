FC Steaua nu a rezistat în faţa dinamoviştilor în zece jucători

09:15:08 / 21 Aprilie 2016

Despre FCSB-ul Romaniei

Cativa ani la rand,cam 2-3,FCSB a fost clar cea mai buna echipa din tara,dar nu atat prin meritele ei ci prin incredibilele slabiciuni ale unor echipe care o concurau. Rand pe rand Timisoara,Urziceni,CFR Cluj,Rapid,Petrolul,Vaslui sau Dinamo ajungeau ladesfiintare sau,fericit caz,la insolventa datorita propriilor conducatori-finantatori. Ajutata detoata presa scrisa-audio-vizuala FCSB a fost inoculata permanent si agresiv ca o echipa uriasa,superechipa,orice rezultat mai bun fiind impachetat in ambalaj de performanta. Ajutata si de arbitraje in momente cheie ale meciurilor(innclusiv in acest play-off) au ajuns cei de la FCSB sa se considere invincibili. Insa atunci cand ajung sa se creada chiar invincibili dar intalnesc echipe care nu se predau(gen Chiajna,Tg Jiu,Viitorul,Botosani) ajung sa-si rateze obiectivele si sa-si demaste propriile slabiciuni. Partizan,Rosenborg si recent Astra in tot meciul si Dinamo in repriza a doua i-au pus la coltul de rusine punandu-i la coltul de rusine. Si cand dau si de arbitri cu coloana vertebrala,cam rar,se trezesc dupa meci pierzand Se spune ca FCSB au cei mai multi suporteri,dar marele adevar ca au mult mai multi microbisti impotriva! Arogantele patronului,antrenorilor(exceptie Galca) conducatorilor si incredibil a jucatorilor a adus foarte multa antipatie. Atat de multi suporteri adevarati se tot spune ca ar avea FCSB incat in deplasarea de la Astra au fost 10-15 bucati iar acasa cu Dinamo n-au trecut de 12000! Unii conducatori sunt nostagici dupa anii 60-80 cand la mai toate meciurile din Ghencea tribunele se completau cu militari in termen dirijati in permisii obligatorii la stadion Invinsi in doua meciuri decisive ei muta atentia in mod penibil spre arbitraj. TOCMAI EI! In loc sa vada ca au gresit transferurile,alcatuirea echipei si schimbarile,pregatirea tactica si fizica se agata de o faza-doua si arbitraj. Penibil! Mergand pe acelasi drum sa nu se trezeasca invinsa intr-un meci corect in finala Cupei Ligii si de vasala Chiajna,care pana acum jucau cu ei,conform declaratiei primarului,cu chilotii in vine.