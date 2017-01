FC Steaua SA a câştigat norocos un nou titlu de campioană

Lupta pentru titlul de campioană a ediţiei 2014-2015 din Liga 1 s-a decis aseară la capătul unui scenariu aproape incredibil. Înaintea ultimei runde, FC Steaua SA avea un avantaj de două puncte în faţa nou-promovatei ASA Tg. Mureş, dar trebuia să câştige în fieful celor de la CSMS Iaşi pentru a-şi asigura trofeul, indiferent de rezultatul pe care ardelenii îl obţineau în disputa de pe teren propriu cu Oţelul Galaţi, formaţie deja retrogradată în liga secundă. În aceste condiţii, echipa pregătită de Costel Gâlcă a atacat din primul până în ultimul minut, şi-a creat numeroase ocazii, dar nu a reuşit să marcheze şi partida s-a încheiat la egalitate. Bucureştenii au primit însă un cadou nesperat de la Oţelul, care a dat peste cap toate calculele hârtiei. Conduşi la pauză, după o repriză dominată categoric de gazde, moldovenii au egalat surprinzător. Disperaţi, ardelenii s-au aruncat în atac, în căutarea golului care să aducă primul titlu din istoria clubului, dar gălăţenii au mai punctat o dată în prelungiri şi visul mureşenilor s-a năruit. Un nou cadou pentru FC Steaua SA, după cel primit etapa trecută, de la Astra Giurgiu, iar Costel Gâlcă, aproape demis de patronul Gigi Becali, îşi trece în cont un nou trofeu, după ce a câştigat şi Cupa Ligii.

Rezultatele înregistrate în ultima etapă: Rapid Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu 0-3 (Mrzljak 45, Cmovs 60-aut., Răduţ 90-pen.), U. Cluj - Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0 (Cepellini 40, Morar 87), FC Braşov - Gaz Metan Mediaş 0-0, Concordia Chiajna - Petrolul Ploieşti 3-2 (Ad. Cristea 17, Purece 59, Pena 72 / Nkoyi 11, Kronaveter 53); CSMS Iaşi - Steaua Bucureşti 0-0, ASA Tg. Mureş - Oţelul Galaţi 1-2 (G. Mureşan 39-pen. / Tudorie 67, Helder 90+2).

Azi sunt programate două partide, FC Botoşani - FC Viitorul (ora 18.30; Look TV și Digi Sport 1), Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu (ora 21.00; Look TV și Digi Sport 1), iar sâmbătă se va încheia acest campionat cu un meci fără miză, CS U. Craiova - CFR Cluj (ora 18.00; Look TV și Digi Sport 1).

Clasament: 1. FC Steaua SA 71p, 2. ASA 68p, 3. CFR 57p, 4. Astra 54p, 5. Petrolul 52p, 6. CS U. Craiova 50p, 7. Dinamo 48p, 8. FC Botoşani 46p, 9. Pandurii 45p, 10. CSMS Iaşi 43p, 11. FC Viitorul 42p, 12. Concordia 41p, 13. Gaz Metan 39p, 14. FC Brașov 36p, 15. U. Cluj 35p, 16. Rapid 33p, 17. Oţelul 32p, 18. Ceahlăul 27p.