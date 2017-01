FC Steaua s-a impus la Iaşi

Partidele disputate duminică seară în etapa a 14-a a Ligii 1 la fotbal s-au încheiat cu victoriile oaspeţilor, Gaz Metan Mediaş învingând la Tg. Mureş, iar FC Steaua Bucureşti, la Iaşi, acolo unde gazdele au evoluat cu un om mai puţin din minutul 5. Boiciuc a fost eliminat pentru o intrare dură asupra lui Ovidiu Popescu, stelistul urmând să lipsească cel puţin o lună în urma acestei accidentări.

Rezultate - vineri: Concordia Chiajna - CFR Cluj 1-2 (N. Roşu 34-pen. / Bud 38, Omrani 71); sâmbătă: CS Universitatea Craiova - Pandurii Tg. Jiu 2-1 (Măzărache 53, A. Ivan 90 / Ţucudean 85), Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu 2-2 (Nemec 34, Hanca 51 / Săpunaru 83, V. Nicoară 90+5-pen.); duminică: ASA Tg. Mureş - Gaz Metan Mediaş 1-3 (Morar 43 / Llullaku 7, 31, Eric 64), CSM Poli Iaşi - FC Steaua Bucureşti 0-2 (Tamaş 34, Man 87).

Luni sunt programate ultimele două întâlniri ale rundei - ora 18.00: FC Viitorul - FC Voluntari, ora 20.30: FC Botoşani - ACS Poli Timişoara. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 30p (golaveraj: 20-10), 2. CS U. Craiova 27p (21-15), 3. Gaz Metan 23p (18-15), 4. FC VIITORUL 23p (16-13), 5. CFR 20p (25-12), 6. Dinamo 20p (24-16), 7. Botoșani 20p (21-15), 8. Pandurii 19p (15-16), 9. Voluntari 15p (19-20), 10. Astra 14p (13-20), 11. Concordia 13p (7-17), 12. Iași 12p (12-17), 13. ASA 2p (12-27), 14. ACS Poli 0p (13-23). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.