FC Steaua și FC Viitorul se duelează pe „Național Arena“

Aflată pe ultima treaptă a podiumului Ligii 1, grație unui parcurs excelent în ultima perioadă, FC Viitorul dă piept duminică seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), pe „Național Arena” din București, cu liderul întrecerii interne, FC Steaua București, într-o partidă contând pentru etapa a 15-a. În ciuda rezultatelor slabe din ultimele runde, bucureștenii pornesc din postura de favoriți, dar managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi, speră ca elevii lui să oprească seria rezultatelor slabe din meciurile directe cu FC Steaua. „Va fi un meci deschis oricărui rezultat. Mergem să ne facem jocul, să ne luptăm și să încercăm să câștigăm. Știm că jucăm cu o echipă care are un lot foarte bun, dar nimic nu este imposibil în fotbal. Mentalitatea mea este să mă bat mereu pentru cele trei puncte, indiferent de adversar. Cred că și noi avem calitate, avem alternative pe posturi, pentru că ne-au revenit mulți jucători, după accidentări, iar echipa este pe un drum bun și trebuie să profităm”, a spus Gică Hagi, care nu-l va putea folosi pe internaționalul Romario Benzar, suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene. „La fiecare meci cu Steaua simțim că dominăm, dar, la final, regretăm mereu că nu am luat cele trei puncte. Sperăm ca de această dată să ne mobilizăm și să ne facem jocul nostru. Mergem pe „Național Arena“ să câștigăm. Pentru mine este important să joc bine, să-mi fac treaba în teren, să cresc de la meci la meci și să fiu mulțumit de mine la finalul acestui an. Pentru retur, vreau să fiu pregătit și mai bine, iar la vară poate voi prinde un transfer”, a adăugat fundașul Bogdan Țîru, aflat pe lista jucătorilor doriți de FC Steaua pentru un transfer în această iarnă.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Boli, Țîru, Brandan, Cr. Ganea - R. Marin, Dr. Nedelcu, Purece - A. Chițu, G. Iancu, Fl. Coman.

Citești și:

Scandal provocat de oaspeţi la meciul dintre FC Viitorul şi FC Voluntari

Trei puncte importante pentru Viitorul