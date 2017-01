FC Vaslui, favorită

Întîlnind o echipă inferioară valoric, FC Vaslui este mare favorită în disputa cu o echipă letonă ce se zbate la mijlocul clasamentului într-o întrecere internă modestă. Vasluienii pot rezolva soarta calificării chiar din această după-amiază, o victorie fiindu-le la îndemînă. Partida va începe la ora 18.00, ora României.

Programul turului al doilea preliminar: Liepajas Metalurgs - FC Vaslui; FK Borac Cacak - Lokomotiv Sofia; Honka - Viking Stavanger; Vojvodina Novi Sad - Hapoel Tel Aviv; Haka Valkeakoski - IF Brondby; Legia Varşovia - FC Moscova; VfB Stuttgart - FC ETO Gyor; APOEL Nicosia - Steaua Roşie Belgrad; Djurgarden - Rosenborg; Elfsborg - St.Patrick’s; Litex Loveci - Hapoel Kiryat Shmona; Stabaek - Rennes; Suduva - SV Salzburg; Young Boys Berna - Debrecen; AA Gent - FF Kalmar; Aris Salonic - Slaven Belupo; Dnipro Dnepropetrovsk - Bellinzona; FC Copenhaga - Lillestrom; Hafnarfjordur - Aston Villa; Slovan Liberec - MSK Zilina; Maccabi Netanya - Cerno More Varna; FC Zurich - Sturm Graz; AEK Atena - Omonia Nicosia; Siroki Brijeg - Beşiktaş Istanbul; Vllaznia - SSC Napoli; Sporting Braga - Zrinski; Interblock - Hertha Berlin; Lech Poznan - Grasshoppers Zurich; Manchester City - FC Midtjylland; Queen of the South - FC Nordsjaelland; Deportivo La Coruna - Hajduk Split. Din cauza evenimentelor politice din Georgia, meciul WIT Georgia - Austria Viena se va desfăşura într-o singură manşă, la Viena, pe 28 august.