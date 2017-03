FC Viitorul - FC Steaua, duel pentru primul loc în Liga 1

Stadionul „Central” din cadrul Complexului Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” situat în localitatea Ovidiu va găzdui sâmbătă seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), confruntarea dintre primele clasate în Liga 1. FC Viitorul primește vizita echipei FC Steaua București, iar în acest duel formația constănțeană speră să întrerupă seria negativă înregistrată în partidele cu steliștii.

Etapa a doua a play-off-ului începe vineri seară, la ora 20.30, la Cluj-Napoca, CFR primind vizita campioanei en titre, Astra Giurgiu. Iar duminică seară, tot de la ora 20.30, CS Universitatea Craiova vrea să administreze prima înfrângere dinamoviștilor de la instalarea lui Cosmin Contra pe banca tehnică a „câinilor roșii”.

Programul partidelor din etapa a 2-a a play-off-ului - vineri, 17 martie, ora 20.30: CFR Cluj - Astra Giurgiu; sâmbătă, 18 martie, ora 20.30: FC Viitorul - FC Steaua București; duminică, 19 martie, ora 20.30: Dinamo București - CS Universitatea Craiova.

Clasament play-off: 1. FC Steaua 27p (golaveraj: 2-0), 2. FC VIITORUL 27p (0-0), 3. Astra 23p (0-0), 4. Craiova 23p (0-0), 5. Dinamo 22p (0-0), 6. CFR 22p (0-2).

MECIURI INTERESANTE ȘI ÎN PLAY-OUT

Lupta pentru evitarea retrogradării anunță și ea confruntări atractive în play-out, acolo unde trei echipe, Concordia Chiajna, Pandurii Tg. Jiu și ASA Tg. Mureş, se bat pentru ocuparea locului 11, cel care asigură menținerea în primul eșalon, dar și pentru poziția a 12-a, care înseamnă prezența la baraj.

Programul meciurilor din etapa a 2-a a play-out-ului - sâmbătă, 18 martie, ora 18.00: ASA Tg. Mureş - Concordia Chiajna; duminică, 19 martie, ora 18.00: Gaz Metan Mediaș - FC Botoşani; luni, 20 martie, ora 18.00: ACS Poli Timișoara - FC Voluntari, ora 20.30: Pandurii Tg. Jiu - CSM Poli Iaşi.

Clasament play-out: 7. Gaz Metan 23p, 8. Iaşi 18p, 9. Voluntari 16p (1-1), 10. Botoşani 16p (1-2), 11. Concordia 13p, 12. Pandurii 11p, 13. ACS Poli 10p, 14. ASA 6p.

Toate întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

