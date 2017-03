FC Viitorul a cedat la limită la Cluj-Napoca

Duminică seară, la Cluj-Napoca, FC Viitorul a pierdut la limită confruntarea cu CFR Cluj, dar constănțenii aveau asigurată prima poziţie la finalul sezonului regulat. În meciul din etapa a 26-a a Ligii 1, după ce gazdele au avut un gol anulat în minutul 15, pentru un ofsaid la Nouvier, Deac a deschis scorul pentru CFR în minutul 21, printr-o execuţie de efect. Acelaşi Deac l-a faultat pe Florinel Coman în interiorul careului peste trei minute, însă arbitrul Istvan Kovacs nu a acordat lovitura de la 11 metri care se impunea. Aurelian Chiţu a irosit o bună ocazie în minutul 39, astfel că la pauză CFR a intrat la cabine cu un avantaj minim. Un avantaj menţinut de clujeni până la ultimul fluier, iar CFR şi-a asigurat prezenţa în play-off.

Rezultat final: CFR Cluj - FC Viitorul 1-0 (Deac 21).

Au evoluat pentru FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Buzbuchi - S. Rădoi (46 Casap), Hodorogea, Țîru, Boli - Benzar (cpt.), Dr. Nedelcu, Purece - A. Chițu (46 Vînă), Vl. Morar, Fl. Coman.

GAZ METAN A RATAT PLAY-OFF-UL

CFR Cluj, CS Universitatea Craiova şi Dinamo Bucureşti s-au alăturat echipelor FC Viitorul, FC Steaua Bucureşti şi Astra Giurgiu în play-off, iar Gaz Metan Mediaș va evolua în turneul play-out în urma înfrângerii din ultima etapă.

Celelalte rezultate ale etapei a 26-a - sâmbătă: ACS Poli Timișoara - Concordia Chiajna 1-1 (Şeroni 90 / Albu 10), FC Steaua Bucureşti - ASA Tg. Mureș 1-1 (Gnohere 73 / M. Constantin 65-pen.); duminică: CS Universitatea Craiova - Gaz Metan Mediaș 1-0 (Bancu 62), Pandurii Tg. Jiu - FC Dinamo Bucureşti 0-2 (A. Nemec 34, D. Nistor 86).

Programul partidelor de luni, 6 martie - ora 18.00: FC Voluntari - CSMS Poli Iași (se joacă la Bucureşti, pe stadionul „Dinamo”), ora 20.30: Astra Giurgiu - FC Botoşani. Meciurile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC VIITORUL 51p (golaveraj: 39-22), 2. FC Steaua 47p (34-22), 3. CFR 43p (42-23), 4. Craiova 43p (36-26), 5. Dinamo 41p (40-33), 6. Astra 41p (29-28), 7. Gaz Metan 39p (36-27), 8. Botoşani 32p (30-28), 9. Voluntari 30p (30-36), 10. Iaşi 26p (27-31), 11. Concordia 25p (17-32), 12. Pandurii 19p (24-42), 13. ACS Poli 14p (25-42), 14. ASA 12p (20-37). CFR și Pandurii sunt penalizate cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.