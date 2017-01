FC Viitorul a debutat cu o victorie în noul sezon al Ligii 1

După o campanie de transferuri spectaculoasă şi o pregătire de vară cu trei cantonamente, FC Viitorul a început perfect noul sezon al Ligii 1, impunându-se în fieful celor de la FC Voluntari, scor 1-0 (G. Iancu 42), într-un meci din prima etapă desfăşurat vineri seară. După câteva ocazii la ambele porți, dar și două lovituri de pedeapsă neacordate constănțenilor de către centralul Lucian Rusandu (pentru henţ comis de Al. Coman în propriul careu şi la intrarea grosolană a lui Bornescu asupra lui G. Iancu), formația pregătită de Gheorghe Hagi a deschis scorul în urma unei acţiuni colective perfecte. Mingea a circulat pe traseul Cr. Ganea - Fl. Tănase - Purece - G. Iancu, iar ultimul a înscris cu un şut din mijlocul careului. În repriza secundă, formația de pe litoral a ratat trei mari ocazii de a se distanța pe tabela de marcaj, prin G. Iancu, A. Chiţu și Fl. Tănase, dar scorul a rămas neschimbat până la ultimul fluier. „Am încercat să ne impunem, am avut controlul jocului, au fost momente bune, dar am întâlnit o echipă bună. Trebuie să ţinem cont şi de un alt aspect, căldura. Noi am revenit acasă mai târziu din cantonamentul în străinătate şi nu ne-am adaptat încă la astfel de temperaturi. Sunt mulţumit că am luat trei puncte importante”, a spus Gheorghe Hagi.

Au evoluat pentru FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar, Ţîru, I. Filip, Cr. Ganea (80 Carp) - R. Marin, Brandan, Purece - A. Chiţu, G. Iancu (57 Dr. Nedelcu), Fl. Tănase (73 Nimely).

