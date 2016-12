FC Viitorul a învins în deplasare pe Pandurii Tg. Jiu

După ce s-a impus pentru prima dată la Botoşani, în urmă cu o săptămână, FC Viitorul a mai bifat o premieră pe teren străin, câştigând pentru prima oară în fieful celor de la Pandurii Tg. Jiu, scor 1-0 (Dr. Nedelcu 73), în partida disputată vineri, în etapa a 10-a a Ligii 1. Neînvinşi de trei runde, constănţenii au început bine partida găzduită de stadionul de la Turnu Severin şi Răzvan Marin a fost la un pas să deschidă scorul după doar patru minute, dar şutul său dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri a fost parat greu de Lazar. Cinci minute mai târziu, G. Iancu l-a testat şi el pe portarul gorjean, tot dintr-o lovitură liberă, însă Lazar a fost din nou la post. Atacantul formaţiei de pe litoral a fost din nou aproape de gol, în min. 25, dar şutul său din centrul careului a trecut peste poartă. Prima ocazie a gazdelor a venit abia în min. 32, când Ov. Herea a prins un şut de senzaţie, iar mingea a lovit transversala. Gazdele au ameninţat poarta lui Rîmniceanu şi în min. 38, însă mingea deviată cu capul de Vasiljevici, după o lovitură liberă executată de Sînmărtean a trecut prin faţa porţii. Prima repriză s-a încheiat cu un şut expediat de R. Marin de la 18 metri, care nu a nimerit însă ţinta.

A doua jumătate a întâlnirii a fost mult mai săracă în faze de poartă, singurele ocazii aparţinându-le elevilor lui Hagi. Mai întâi, Purece a şutat puţin pe lângă poartă, în min. 65, apoi Dr. Nedelcu şi-a luat inima în dinţi şi a trimis un trasor de la 35 de metri. Mingea a căpătat un efect ciudat, iar Lazar a scăpat-o printre picioare. Gorjenii au încercat să revină, dar s-au lovit de o defensivă sigură şi FC Viitorul a luat cele trei puncte, urcând provizoriu pe podiumul Ligii 1. “A fost un gol norocos, pentru că portarul a scăpat mingea, dar mă bucur că am reuşit să aduc cele trei puncte pentru echipa mea”, a spus Dragoş Nedelcu, autorul unicului gol. “Am jucat bine, la sacrificiu, am câştigat lupta de la mijlocul terenului şi am avut şansă la acel şut. Este o victorie importantă, care ne dă curaj”, a declarat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al constănţenilor. “Suntem foarte fericiţi, pentru că am muncit foarte mult şi, în sfârşit, se văd roadele. Avem 10 puncte în ultimele patru meciuri şi ne bucurăm că am reuşit să legăm rezultatele pozitive”, a adăugat fundaşul Bogdan Ţâru.

Au evoluat echipele - Pandurii Tg. Jiu (antrenor Petre Grigoraş): Lazar - Pleaşcă (77 V. Alexandru), Buijs, Vasiljevici, C. Grecu - Obodo, Sânmărtean - Hlistei (64 Trifu), Antal (69 V. Munteanu), Herea - Ţucudean; FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Râmniceanu - Benzar, Ţîru, Brandan, Boli - R. Marin (60 Dr. Nedelcu), Carp, D. Lopez (79 Hodorogea) - Iancu (57 Purece), A. Chiţu, Nimely. Cartonaşe galbene: V. Alexandru / D. Lopez, Carp, Purece.

