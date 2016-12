FC Viitorul a mai făcut un pas spre play-off

Pas cu pas, FC Viitorul se apropie de a doua prezenţă consecutivă în play-off-ul Ligii 1, echipa pregătită de Gheorghe Hagi urcând pe locul secund al clasamentului, după ce a trecut marți, pe teren propriu, de CSM Poli Iaşi, scor 1-0 (Nimely 73), în etapa a 18-a. Constănţenii s-au temut de vizita grupării din Moldova, care le-a pus mereu probleme, astfel că au abordat jocul ofensiv, dar fără să se avânte spre poarta apărată de Grahovac. În schimb, oaspeţii s-au baricadat în jurul propriului careului, trăind cu speranţa unui contraatac norocos. Chiar şi aşa, Benzar şi compania au desenat frumos, iar ocaziile au apărut rapid, însă nici lovitura de cap expediată de Nimely, nici şutul lui Fl. Coman nu au nimerit ţinta. Acelaşi Nimely a apărut în faţa porţii şi la centrarea lui Cr. Ganea, dar execuţia sa cu călcâiul nu i-a dat mari emoţii lui Grahovac. În startul reprizei secunde, atacantul liberian l-a mai testat o dată pe portarul oaspeţilor, dar lovitura sa de cap s-a dus peste transversală. Grahovac a ieşit la rampă la şutul lui G. Iancu, dar nu a mai putut face nimic la faza următoare, când Nimely a răzbunat toate ratările şi a înscris în min. 73 cu o reluare la colţul lung din 2 metri. Patru minute mai târziu, G. Iancu a executat perfect o lovitură liberă de la 20 de metri, mingea a lovit bara transversală, a căzut în spatele liniei porţii şi a revenit în teren, însă centralul nu a acordat gol în ciuda protestelor venite de pe banca gazdelor. Pe final, ieşenii au încercat să atace şi au aruncat mingea cu disperare în careul advers, dar nu au reuşit să creeze pericol la poarta lui Rîmniceanu.

“Ştiam că întâlnim o echipă cu experienţă, care stă bine pe teren. Le-am zis jucătorilor la pauză să aibă răbdare. Meciul are 90 de minute şi era imposibil să nu producem nimic. A venit şi golul. Sunt mulţumit! Nu ştiu dacă e anul Viitorului, dar obiectivul a fost să egalăm performanţa de iarna trecută”, a spus la final Hagi. “A fost gol la lovitura liberă executată de Iancu. Eu zic că a fost gol, dar nu am văzut reluarea, nu am văzut la tv ce s-a întâmplat”, a spus portarul Branco Grahovac.

Au evoluat echipele - FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar, Ţîru, Boli, Cr. Ganea - R. Marin, Nedelcu, D. Lopez (63 G. Iancu) - Fl. Coman, A. Chiţu (73 Carp), Nimely (84 Purece); CSM Poli(antrenor Eugen Neagoe): Grahovac - Bosoi, Frăsinescu, Mihalache, Sato - Ciucă (84 A. Cristea), Creţu - Ciucur (66 Ţigănaşu), V. Gheorghe, Bole - Boiciuc (75 Moldovan). Cartonaşe galbene: D. Lopez / Bole, Ciucur, Frăsinescu.

Tot marţi s-a disputat meciul Concordia Chiajna - ASA Tg. Mureş 1-2 (C. Ciobanu 90 / Ciolacu 87, G. Matei 90+3).

Celelalte meciuri ale etapei: miercuri, 30 noiembrie, ora 14.00: CS U. Craiova - ACS Poli Timişoara, ora 18.00: FC Botoşani - Gaz Metan Mediaş, ora 20.30: Dinamo Bucureşti - FC Steaua Bucureşti; joi, 1 decembrie, ora 18.00: Pandurii Tg. Jiu - FC Voluntari, ora 20.30: Astra Giurgiu - CFR Cluj. Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV şi Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 34p (golaveraj: 22-11), 2. FC VIITORUL 33p (22-17), 3-4. CS U. Craiova şi Gaz Metan 30p (24-18), 5. CFR 26p (28-13), 6. Dinamo 26p (28-20), 7. Botoşani 24p (23-17), 8. Pandurii 23p (18-20), 9. Voluntari 21p (23-24), 10. Astra 20p (16-22), 11. Iaşi 16p (15-21), 12. Concordia 16p (10-23), 13. ASA 6p (14-32), 14. ACS Poli 4p (18-29). CFR şi ASA sunt penalizate cu câte 6 puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

