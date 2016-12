FC Viitorul a ratat prezenţa în finala CN de juniori B

11:47:32 / 05 Iunie 2014

Viitorul a facut cadou finala pentru Dinamo

Grupa 97 nu este cea mai buna de la Academie. Cea mai buna este grupa 98, practic cei mai buni de la 98 au jucat ieri cu Dinamo 97.Exceptandu-l pe Ianis care a fost rezerva si a jucat ultimile 15 minute( o greseala imensa a lui Manaila, mai ales la 2-0 trebuia sa-l introduca) Referitor la meci, e clar ca, Academia a fost mai buna, dar au ratat nepermis si au dormit pe ei in primile 8 minute. Daca Casap egala in minutul 6 mai mult ca sigur Dinamo nu castiga. A fost ghinion curat. Nu am inteles schimbarea facuta de Manaila in minutul 20 il scoate pe Casap un jucator ofensiv si il baga pe Ghita care e fundas, iar ei aveau nevoie de 2 goluri. Cred ca , Manaila iar si-a pierdut constiinta ca si in iarna cand a facut acel accident.