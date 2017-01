FC Viitorul a remizat cu Pandurii

Învinşi în prima etapă la Giurgiu, jucătorii Viitorului au susţinut al doilea meci consecutiv în deplasare din play-off. Duelul de la Drobeta Turnu Severin, cu Pandurii Tg. Jiu, disputat sâmbătă seară, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, aceste fiind primul punct obţinut de echipa antrenată de Gheorghe Hagi în faţa pandurilor în actualul campionat, după ce în sezonul regulat au suferit două înfrângeri în duelurile cu această formaţie. Nicoară a deschis scorul pentru Pandurii în minutul 46, la prima acţiune de atac din repriza secundă, iar egalarea a venit în minutul 72, când atacantul constănţean Vlad Rusu a lobat elegant balonul peste Stanca de la marginea careului.

Au evoluat pentru FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Pecanha - Benzar, Goulon, Boli, Cr. Ganea - R. Marin, I. Filip, De Lucas (56 A. Chiţu) - Nicoliţă (56 Vl. Rusu), Fl. Tănase, I. Hagi (77 Fl. Coman).

Celelalte două jocuri din etapa secundă a play-off-ului se vor disputa după următorul program - duminică, ora 20.30: FC Steaua București - Astra Giurgiu; luni, ora 20.30: ASA Tg. Mureș - Dinamo București.

Clasament play-off: 1. Astra 29p (golaveraj: 2-0), 2. Pandurii 28p (3-1), 3. Dinamo 25p (1-1), 4. FC Viitorul 24p (1-3), 5. FC Steaua 23p (1-1), 6. ASA 19p (0-2). Echipele de pe locurile 1 și 2 se vor califica în UEFA Champions League, în timp ce formațiile de pe locurile 3 și 4, plus câștigătoarea Cupei României, vor merge în UEFA Europa League.

În primele două partide din etapa a 2-a a play-out-ului s-au înregistrat următoarele rezultate - vineri: Petrolul Ploiești - CSMS Iași 1-2 (Begeorgi 57 / Bole 8, Andrei Cristea 28); sâmbătă: FC Voluntari - FC Botoșani 1-1 (Ad. Bălan 90+1 / D. Roman 51).

Ultimele două întâlniri vor avea loc după următorul program - duminică, ora 18.00: ACS Poli Timișoara - CFR Cluj; luni, ora 18.00: Concordia Chiajna - CS U. Craiova.

Clasament play-out: 1. CSMS Iaşi 22p (2-3), 2. CS U. Craiova 19p (3-0), 3. CFR 17p (2-0), 4. FC Botoşani 17p (2-1), 5. ACS Poli 14p (0-0), 6. FC Voluntari 13p (1-4), 7. Concordia 10p (0-0), 8. Petrolul 4p (1-3). Echipele clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar formația de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.

Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.