FC Viitorul a transferat un fotbalist olandez

În meciul câștigat de FC Viitorul duminică seară, la Chiajna, 2-1 (Eric 35, Ţucudean 70 / Rîmniceanu 48-autogol), în etapa a opta a Ligii 1, formația constănțeană a obținut prima victorie după o așteptare de șase etape, marcând, de asemenea și primele goluri în campionat după cele din prima etapă. Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, s-a declarat mulțumit după succseul care a dus Viitorul pe locul 9, cu 8 puncte acumulate: „Eu cred că am obținut o victorie meritată. Cele trei puncte erau importante, dar am jucat și bine. Am controlat meciul de la început și până la sfârșit, am avut și multe ocazii. Ne-am revenit și sper să începem să redevenim, ușor, ușor, grupul, echipa din campionatul trecut. Le mulțumesc și suporterilor care au fost alături de noi”.

În meciul de la Chiajna am notat debutul în prima ligă a juniorului Denis Drăguș. Internaționalul de juniori al Academiei Hagi a intrat pe teren în minutul 87, când l-a înlocuit pe brazilianul Eric de Oliveira. Chiar dacă a evoluat doar câteva minute, Drăguș a avut timp să impresioneze asistența în câteva acțiuni ofensive ale constănțenilor. Denis Drăguș a devenit al 31-lea jucător al Academiei de Fotbal Hagi care a debutat în Liga I în tricoul Viitorului.

„Credit celor tineri, sută la sută, alături de cei cu experiență. Sunt mulți jucători care au dovedit și bat la ușă, trebuiie să alegem momentele bine pentru ca să îi promovăm. Toată lumea din România trebuie să înțeleagă că noi suntem formatori. Punem accentul pe Academie. Am produs 35 de jucători în șapte ani, mulți sunt acum la alte echipe. Contează foarte mult copiii. Hagi a investit în tineri de opt ani. Eu nu sunt Rege. Regele nu muncește, stă în concediu. Eu sunt crescut cu altă educație, sunt la munca de jos”, a adăugat Gică Hagi.

UN FUNDAȘ OLANDEZ LA CAMPIOANA ROMÂNIEI

FC Viitorul a oficializat luni transferul jucătorului olandez Bradley De Nooijer, în vârstă de 19 ani, care evoluează pe postul de fundaș central sau fundaș stânga. După ce a efectuat vizita medicală, De Nooijer a semnat un contract valabil pentru două sezoane cu actuala campioană a României. De Nooijer a jucat în ultimele două sezoane pentru divizionara secundă olandeză FC Dordrecht. În sezonul precedent a avut 37 de apariții pentru FC Dordrecht.

