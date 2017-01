FC Viitorul a urcat pe primul loc în Liga 1

Formaţia pregătită de Gheorghe Hagi a devenit lider în Liga 1, după ce a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (Aganovic 6, I. Hagi 21, Fl. Tănase 45, Nicoliţă 68), pe ACS Poli Timişoara, în etapa a 8-a, la capătul unui întâlniri în care FC Viitorul a evoluat într-o manieră entuziasmantă. Constănţenii au deschis scorul după doar şase minute, când Aganovic a luat pe cont propriu o acţiune ofensivă şi, după ce şi-a păcălit mai mulţi adversari, a şutat spectaculos la colţul lung. Două minute mai târziu, oaspeţii au avut şansa egalării, dar Rîmniceanu l-a blocat pe Cînu în faţa porţii. Diferenţa s-a majorat în min. 21, când şutul căpitanului Ianis Hagi a fost deviat de un fundaş timişorean şi mingea a poposit în plasă. Scorul primei reprize a fost stabilit chiar înainte de pauză de către Florin Tănase, aflat la al patrulea meci consecutiv cu gol marcat, vârful gazdelor finalizând o acţiune colectivă de toată frumuseţea. La reluare, elevii lui Hagi au părut să se relaxeze, iar oaspeţii au avut trei oportunităţi de a marca, însă le-au irosit pe toate. În schimb, FC Viitorul a mai înscris o dată, prin Nicoliţă, în min. 68, mijlocaşul dreapta trimiţând pe lângă portarul timişorean, după o pasă primită de la Achim. Jocul s-a încheiat în aplauzele fanilor constănţeni, iar echipa lui Hagi se gândeşte deja la duelul cu Steaua Bucureşti, programat săptămâna viitoare.

„Sunt şi eu surprins de cât de bine joacă echipa, pentru că suntem împreună doar de două luni, ceea ce înseamnă că am lucrat foarte bine în pauza din vară. Ofensiv stăm foarte bine, marcăm multe goluri, iar în defensivă este multă disponibilitate la efort. Aceste victorii ne aduc încredere, iar săptămâna viitoare jucăm împotriva campioanei, iar ca să obţinem un rezultat bun trebuie să înscriem cel puţin două goluri”, a spus Hagi.

De partea cealaltă, antrenorul timişorenilor, Dan Alexa, şi-a anunţat demisia la finalul jocului. „Echipa este blocată mental şi cred că este mai bine să plec. Eu sunt iubit în Timişoara şi nu vreau să ajung să fiu huiduit pe stradă”, a explicat Alexa.

Au evoluat echipele - FC Viitorul (antrenor Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Ciupe, Hodorogea, Mitrea, Cr. Ganea (72 Boli) - I. Filip, Dr. Nedelcu, Vl. Achim - I. Hagi (53 Nicoliţă), Fl. Tănase, Aganovic (72 A. Chiţu); ACS Poli: Kirschstein - Belu, Melinte (46 D. Goga), Cînu, D. Popescu - Luchin, Llorente (61 Popovici) - Bărbuţ, M. Croitoru, Curtean (57 Artean) - Elek. Cartonaşe galbene: Hodorogea / Bărbuţ, Elek. Arbitru: Radu Petrescu (București).

Tot vineri seară s-a mai disputat și partida ASA Tg. Mureş - FC Voluntari, scor 2-1 (R. Costa 9, 59 / D. Pancu 4).

Programul meciurilor din etapa a 8-a - sâmbătă: FC Botoşani - Pandurii Tg. Jiu (ora 18.30), Dinamo București - Petrolul Ploieşti (ora 21.00); duminică: CS U. Craiova - FC Steaua Bucureşti (ora 18.30), Astra Giugiu - CSMS Iaşi (ora 21.00); luni: Concordia Chiajna - CFR Cluj (ora 21.00). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida Dinamo - Petrolul, și de Antena 1.

Clasament: 1. FC VIITORUL 16p (golaveraj: 17-9), 2. Astra 14p (14-12), 3. ASA 13p (9-4), 4. Dinamo 13p (7-2), 5. CSMS Iași 11p (5-6), 6. FC Steaua 10p (6-4), 7. Pandurii 9p (6-8), 8. CFR* 6p (9-6), 9. CS U. Craiova 6p (5-6), 10. FC Botoșani 6p (5-7), 11. Concordia 5p (8-11), 12. ACS Poli 5p (4-12), 13. FC Voluntari 4p (5-12), 14. Petrolul* 1p (6-7). * - Echipele CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.