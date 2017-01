FC Viitorul abordează la victorie partida de la Cluj

Duminică, de la ora 19.00, în direct la Digi Sport 1, FC Viitorul Constanţa va întâlni, în etapa a 4-a a Ligii 1 la fotbal, în deplasare, formaţia Universitatea Cluj. O nouă partidă în care constănţenii îşi pun speranţe că pot sparge gheaţa şi să obţină primul succes în primul eşalon fotbalistic al ţării. Deşi întâlnesc una dintre cele mai iubite formaţii din ţară, cu un public pe măsură, care poate face o atmosferă incendiară, “micii rechini” pot profita de problemele financiare cu care se confruntă “studenţii” clujeni, dar şi de moralul afectat al acestora după eşecul, scor 1-5, din deplasare, cu Steaua.

„Nu ne interesează ce se întâmplă la Cluj, mai mult, pe ei îi pot ambiţiona şi mai mult aceste probleme. În ceea ce ne priveşte, trebuie să se înţeleagă că noi am jucat toate meciurile de până acum doar la victorie, dar impactul cu Liga 1 a fost mare şi unii jucători au avut unele reţineri. Sper ca odată cu meciul de la Cluj să depăşim şi acest lucru. Dacă vom juca cu determinare, ambiţie şi vom da totul pe teren până în ultima secundă, atunci putem câştiga“, consideră antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel. După ce a lipsit în primele trei etape din cauza unei accidentări, mijlocaşul Nicolae Dică are şanse mari să revină în prima echipă a Viitorului. „Nu sunt sută la sută pregătit din punct de vedere fizic, dar sunt pe drumul cel bun şi abia aştept să revin. Mi-aş fi dorit să fiu din prima etapă alături de colegi, dar, din păcate, nu s-a putut. Clujul este o echipă bună şi chiar dacă a încasat unsprezece goluri de la Pandurii şi Steaua nu trebuie uitat că acestea sunt formaţiile de pe primele două locuri“, a declarat şi “Dicanio”. Foarte optimist s-a arătat în cadrul conferinţei de presă şi tânărul Andrei Vaştag, mijlocaşul central al Viitorului considerând că echipa sa are motive să se gândească la un succes la Cluj. „Revenirea lui Dică ne va ajuta mult. E altceva când ai lângă tine un jucător cu asemenea experienţă, care să ştie ce are de făcut cu mingea în orice moment. Va fi un meci greu, dar avem mentalitatea de a trata la victorie fiecare meci. Ne dorim foarte mult să câştigăm, am făcut partide bune şi putem învinge. Clujul are jucători foarte valoroşi, dar şi alţii mai puţin valoroşi şi trebuie să profităm de acest lucru“, consideră internaţionalul de juniori under 19. Delegaţia constănţeană va pleca în această dimineaţă la Braşov, cu autocarul, iar sâmbătă dimineaţă îşi va continua drumul până la Cluj.

În altă ordine de idei, începând de ieri, la antrenamentele echipei de seniori a Viitorului a revenit, după o pauză îndelungată, şi mijlocaşul Vasilică Cristocea. În funcţie de modul de pregătire şi de recuperare din punct de vedere fizic al jucătorului, antrenorul Cătălin Anghel va decide când va putea apela la servicile sale. Cristocea mai are contract cu FC Viitorul Constanţa până în 2015.