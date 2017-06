FC Viitorul aşteaptă un pas greşit al liderului

Remiza înregistrată luni seară între Fotbal Club FCSB şi FC Viitorul, scor 1-1 (Pintilii 40 / Ţucudean 73), în partida disputată pe „Arena Naţională”, în etapa a şaptea a play-off-ului Ligii 1 la fotbal, păstrează distanţa de trei puncte între primele două clasate. Dacă o va egala la puncte pe FCSB, FC Viitorul va avea avantajul rezultatelor directe, 3-1 la Ovidiu şi 1-1 la Bucureşti, iar programul celor două formaţii angrenate în lupta pentru titlu se prezintă astfel în ultimele trei etape din play-off: FCSB (locul 1, 38 de puncte) - cu Dinamo Bucureşti (în deplasare), cu Astra Giurgiu (în deplasare) şi cu CS Universitatea Craiova (acasă); FC Viitorul (locul 2, 35 de puncte) - cu Astra Giurgiu (acasă), cu CS Universitatea Craiova (în deplasare) şi cu CFR Cluj (acasă).

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, care a fost lovit de o monedă aruncată din tribună, a recunoscut faptul că echipa bucureşteană a controlat jocul, a avut mai multe ocazii de gol şi ar fi meritat să câştige, dar jucătorii pe care îi pregăteşte au avut şi multă şansă.

„Cred că în seara asta (n.r. - luni) am avut noroc. Steaua a făcut un meci foarte bun şi merita să câştige. Noi am arătat că sunt meciuri din care noi învăţăm multe şi trebuie să ajungem să ne sacrificăm, să avem determinare, să dăm totul pe teren. Am suferit. Ne-am luptat, e un punct norocos. Suntem mândri şi sunt mândru şi cu toţii suntem fericiţi că am ajuns ca după şapte-opt ani să ne batem cu cele mai bune echipe din România. Să vedem de ce suntem capabili să realizăm. Am văzut că echipa nu e aşa proaspătă. Trebuie să analizăm. Mai avem trei meciuri. Lupta este deschisă”, a declarat Gică Hagi la conferinţa de presă desfăşurată după încheierea partidei.

Accidentarea lui Dragoş Nedelcu în meciul cu Dinamo a dereglat sistemul de joc al Viitorului, iar echipa a resimţit această absenţă în partida cu FCSB. „La noi s-a întâmplat un lucru destul de important. S-a accidentat Nedelcu, cel mai important jucător al nostru, care nu a mai fost în teren şi nu mai avem acele pase ale lui, nu mai avem siguranţa pe care ne-o dădea el. Am schimbat aşezarea şi până au început jucătorii să simtă sistemul am avut probleme mari. Am încercat să fim agresivi la mijlocul terenului, dar la început, din păcate, s-au retras”, a spus Hagi, care se gândeşte la ultimele trei meciuri: „Cea mai mare greşeală a noastră e să ne gândim că suntem mai buni ca ceilalţi. Trebuie să demonstrezi pe teren dacă ai capacitatea să fii mai bun. Orice rezultat este posibil în play-off. Trebuie să luăm puncte multe. Se joacă. Un final interesant. Nimic nu este imposibil”.

