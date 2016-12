FC Viitorul atacă raportul întocmit de Mihail Marian

Directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mihail Marian, a întocmit zilele trecute un raport privind activitatea mai multor componenţi ai naţionalei de fotbal Under 19 a României înaintea şi în timpul Turului de Elită de la Novi Sad contând pentru calificarea la CE. În acest raport se arată că mai mulţi jucători au consumat băuturi alcoolice, au petrecut în camerele de hotel înaintea partidelor şi au avut un comportament violent în mai multe situaţii, nemulţumiţi că nu li se îndeplinesc anumite... capricii. În urma acelui raport, patru jucători ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” au fost suspendaţi de la orice acţiune a loturilor naţionale după cum urmează: Ionuţ Puţanu şi Cristian Gavra, câte un an, iar Gabriel Iancu şi Alexandru Buzbuchi, câte şase luni. Ca urmare a articolelor apărute în presă, FC Viitorul Constanţa, club la care sunt legitimaţi patru jucători dintre cei sancţionaţi, face următoarele precizări:

- Pentru turneul de la Novi Sad clubul nostru a pus la dispoziţia echipei naţionale jucătorii selecţionaţi de staff-ul tehnic al FRF, jucători care, prin evoluţiile lor foarte bune, s-au bucurat de apreciarile unanime ale oamenilor de fotbal, precum şi ale întregii mass-media.

- Aceşti jucători, timp de trei ani de când sunt legitimaţi la clubul nostru, nu au fost niciodată sancţionaţi disciplinar, având un comportament exemplar în timpul şi în afara programului stabilit de noi.

- Programul jucătorilor la acţiunile echipei naţionale este stabilit de staff-ul tehnic al FRF, acestuia revenindu-i întreaga responsabilitate faţă de modul cum înţelege un jucător să respecte sau nu acest program.

- Evenimentele apărute în presă despre comportamentul anumitor jucători ai clubului nostru la turneul de la Novi Sad au ca sursă referatul întocmit de domnul Mihail Marian, în calitate de director tehnic al FRF, cu menţiunea că acesta nu a fost prezent în Serbia la acţiunea lotului echipei naţionale, primind informaţiile de la anumite persoane, care, în raport de interesul lor, pot fi subiective sau obiective.

- Conducerea delegaţiei, domnii Romulus Chihaia, Miodrag Belodedici, Ovidiu Stîngă şi Ştefan Iovan, oameni de fotbal care s-au remarcat tot timpul printr-un profesionalism desăvârşit, nu au sesizat evenimente deosebite în legătură cu comportamentul jucătorilor la turneul de la Novi Sad, aşa cum reţine în referat domnul director tehnic Mihail Marian.

- Clubul nostru nu a fost înştiinţat de niciun reprezentant al staff-ului tehnic al lotului U19 şi nici de domnul Mihail Marian că cei patru jucători ai noştri au avut un comportament neadecvat la acţiunile echipei naţionale, domnul Mihail Marian mulţumindu-se să ne transmită concluziile sale despre presupusele fapte petrecute la turneul din Serbia prin intermediul presei.

- Faţă de opiniile diferite exprimate de cea mai mare parte a celor care au compus delegaţia echipei naţionale în Serbia, considerăm că evenimentele prezentate de domnul Mihail Marian în referatul său sunt lipsite de adevăr sau exagerate. Reprezentanţii UEFA nu au intrat în vestiarul echipei naţionale după meciul cu Serbia şi, astfel, nu puteau să cunoască reacţia jucătorului Buzbuchi. Această informaţie, ca şi toate celelalte, a fost transmisă de aceeaşi persoană care a văzut şi “o suspectă stare de ebrietate” a unui grup de jucători care s-a întors la hotel cu o întârziere de 30 de minute faţă de ora comunicată de staff-ul tehnic.

- În concluzie, domnul Mihail Marian a apreciat că informaţiile transmise în mod subiectiv de una sau două persoane aflate în staff-ul lotului reprezintă adevărul absolut, fiind lipsite de importanţă relatările celorlalţi membri de seamă ai delegaţiei.

Clubul FC Viitorul Constanţa îşi exprimă profunda dezamăgire faţă de modul în care domnul director tehnic al FRF a întocmit acest raport, de faptul că am fost implicaţi în acest scandal fără a avea nicio culpă, astfel fiindu-ne prejudiciată imaginea pentru care am muncit şi am investit de trei ani de zile.