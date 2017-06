FC VIITORUL, CAMPIOANA ROMÂNIEI

Minunea s-a produs sâmbătă seară în Liga 1, FC Viitorul, echipa condusă de Gheorghe Hagi, devenind campioana României. Munca începută în urmă cu opt ani a dat acum roade, iar Viitorul îl aduce în vitrina cu trofee pe cel mai important. În premieră, FC Viitorul se impune în Liga 1 la finalul unui sezon în care s-a jucat pe toate planurile, dar jucătorii constănţeni au demonstrat în teren că merită tricourile şi medaliile de campioni.

Gică Hagi a scris astfel o pagină de istorie şi ca antrenor în fotbalul constănţean şi românesc, acest titlu demonstrând că atunci când munca este pusă pe primul plan rezultatele nu au cum să lipsească.

Sărbătoarea campionilor a început pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu la finalul partidei cu CFR Cluj, Viitorul câştigând în ultima etapă duelul pentru titlu din sezonul 2016-2017 cu FCSB şi Dinamo. FC Viitorul a câștigat cu 1-0, golul care a adus titlul fiind marcat de Gabi Iancu, în minutul 65, din penalty.

CEA MAI TÂNĂRĂ ECHIPĂ CAMPIOANĂ DIN EUROPA

Întâlnirea de la Ovidiu a fost una cu emoții pentru gazde, portarul Rîmniceanu având două intervenții salvatoare în fața lui Omrani, în minutele 7 și 55. Boli a ratat și el deschiderea scorului în minutul 50, iar reușita lui Gabi Iancu a adus victoria Viitorului. Lovitura de la 11 metri a fost obținută de Florinel Coman, intrat după pauză. Bucuria a fost imensă în tribunele stadionului la finalul partidelor, spectatorii invadând terenul de joc pentru a sărbători alături de campionii României.

„Vrem să ne bucurăm de acest moment unic. Am crescut zi de zi. Am știut ce vrem. Bucuria e mare. Le mulțumesc celor care au fost lângă mine și m-au tolerat, pentru că știu că sunt exigent. Mulțumesc în primul rând soției, pentru că m-a lăsat să investesc totul în fotbal. Ce s-a întâmplat în seara asta niciodată nu am crezut. Această echipă care a câștigat campionatul este cea mai tânără echipă campioană din Europa. Cota jucătorilor a crescut cu minunea care s-a realizat la Constanța. Am știut întotdeauna ce am vrut. În seara asta s-a adeverit un lucru: uleiul iese întotdeauna la suprafață. Fericirea e mare, mergem să ne distrăm”, a declarat Gheorghe Hagi.

Au evoluat pentru FC Viitorul: Rîmniceanu - Benzar (cpt.), Țîru, Boli, Cr. Ganea - N. Roșu (52 G. Iancu), Mladen (61 S. Rădoi), Casap - A. Chițu, Țucudean, Vl. Morar (46. Fl. Coman).

Celelalte rezultate înregistrate sâmbătă seară în ultima etapă din play-off: Fotbal Club FCSB - CS Universitatea Craiova 3-0 (Alibec 18, 42, Jakolis 44) şi Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu 1-1 (A. Nemec 41 / Al. Ioniţă II 32).

Clasament final play-off: 1. FC VIITORUL 44p, 2. Fotbal Club FCSB 44p, 3. Dinamo Bucureşti 40p, 4. CFR Cluj 33p, 5. CS Universitatea Craiova 31p, 6. Astra Giurgiu 27p.