FC Viitorul Constanţa a promovat în Liga 1

De un singur punct avea nevoie Viitorul Constanţa în ultimul meci al sezonului cu Săgeata Năvodari pentru a face pasul decisiv spre primul eşalon al fotbalului românesc. Elevii lui Cătălin Anghel au învins sâmbătă, cu 2-0 (1-0), pe Săgeata Năvodari şi au transformat un vis în realitate. Nicolae Dică a avut şansa deschiderii scorului încă din min. 10, dar a şutat slab din interiorul careului. Căpitanul Viitorului s-a accidentat în min. 33, iar banderola a fost preluată, în premieră, de Aurelian Chiţu. Presiunea permanentă a Viitorului s-a materializat în cele din urmă în min. 39: lovitura de cap a lui Vlad Rusu a fost respinsă cu dificultate de Olteanu, iar la lovitura de colţ care a urmat Puţanu a deviat balonul cu capul, în plasă, de la aproximativ 5-6 m. 1-0 pentru trupa “Regelui” Hagi. Pauza meciului a fost rezervată juniorilor A, campionii României la categoria lor de vârstă fiind aplaudaţi la scenă deschisă de spectatorii prezenţi. La trei minute de la reluare, juniorul Iancu i-a trecut mingea printre picioare colegului de la naţionala under 19, Andrei Vaştag, iar apoi l-a executat pe Olteanu cu un şut la colţul lung de la 12 m, mărind diferenţa la 2-0 pentru Viitorul. Până la final tot Viitorul a fost echipa mai aproape de gol, dar Vlad Rusu, Călinţaru, Lazăr sau Cârstocea au ratat ţinta. Fluierul de final a declanşat bucuria în tabăra gazdelor, care au sărbătorit pe teren cel mai important moment din istoria clubului. Au evoluat - Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): Bolboaşă - Bejan, Iacob, Puţanu - Lazăr, Onicaş, Dică (33 Călinţaru), Herea - A. Chiţu, V. Rusu (73 Jianu), Iancu (52 Cârstocea); Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Fl. Olteanu - Bold (85 Taifas), Goşa, Gheară, Toşca - Ilin, Apostol, Vaştag, Borza (75 Şamata) - Şicu (81 Cazan), Zaharia. Cartonaşe galbene. Bejan / Şamata. Au arbitrat: Viorel Cojocaru (Galaţi), Mircea Orbuleţ (Bucureşti) şi Gabriel Stroe (Piteşti).

SĂRBĂTOARE LA VIITORUL. „Este cea mai frumoasă zi din viaţa mea. Este cea mai frumoasă performanţă. Speram la acest lucru de când m-am apucat de fotbal“, a declarat Aurelian Chiţu, primul jucător promovat la echipa de seniori din cadrul Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”. „Mulţumesc tuturor jucătorilor pentru că au dovedit tărie de caracter şi au putut trece peste toate momentele dificile. Mulţumesc conducerii pentru că ne-a oferit cele mai bune condiţii, iar Gică Hagi ne-a ajutat enorm cu vasta experienţă pe care o are. Această performanţă se datorează organizării foarte bune“, este concluzia antrenorului Cătălin Anghel. „Ne bucurăm că am reuşit să ne atingem obiectivul de a promova în prima ligă. Mă bucur că am readus Constanţa în prima ligă, după o perioadă de câţiva ani de absenţă. Este prima promovare pentru mine. Mă simt ca şi cum aş fi luat campionatul cu Steaua. Sunt fericit că am ales în iarnă să vin aici, ştiam ce proiect este aici şi seriozitatea oamenilor de la echipă“, a precizat Nicolae Dică.

HAGI, FERICIT. Patronul Gică Hagi a trăit momentul la fel de intens cum o făcea la marile meciuri ale Naţionalei, iar fluierul de final l-a găsit pe teren pentru a-şi felicita jucătorii. „Este pentru prima dată în viaţa mea când am avut cele mai mari emoţii. Greul de aici începe. Trebuie să luptăm ca să rezistăm. Ne doream acest obiectiv, l-am realizat şi suntem fericiţi că am promovat. De luni ne vom gândi deja la Liga 1, la ce avem de făcut“, a spus “Regele”, care nu a infirmat posibilitatea de a antrena în primul eşalon. „Vom vedea, vom vedea. Este bine că am promovat şi mă voi gândi şi la acest lucru“. Gică Hagi a lămurit şi problema stadionului. „Ne construim propriul stadion şi vom juca acolo. Sperăm să fie gata până atunci, dacă nu, măcar după primele două etape“, a precizat Hagi. Preşedintele Paul Peniu era extrem de fericit după a doua promovare în trei ani: „Un drum care a început în urmă cu trei ani, cu un ansamblu de factori care au dus la această performanţă. Avem o temelie puternică, un antrenor tânăr, o echipă tânără şi toţi au contribuit la promovare. Trebuie să ne pregătim în continuare, pentru că nu avem voie să dezamăgim“. Sărbătoarea începută pe gazon, la Ovidiu, dar şi la vestiare, a continuat, sâmbătă după-amiază, la piscina de la Hotelul “Iaki” din Mamaia.