FC Viitorul Constanţa a promovat în primul eşalon cu cel mai tânăr lot

Dacă majoritatea grupărilor preferă să investească în jucători deja consacraţi, care să le aducă în scurt timp rezultatele dorite, Gheorghe Hagi a demonstrat cu Viitorul Constanţa că există şi o altă modalitate. Cu un lot tânăr, format din jucători crescuţi la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”, cărora li s-au adăugat alţi jucători tineri, în care cluburile de care au aparţinut nu au crezut în posibilităţile lor şi, firesc, cu câteva implanturi de... experienţă, FC Viitorul a realizat o performanţă în care puţini credeau. În cele 30 de partide ale sezonului pentru Viitorul au evoluat 29 de jucători, Ionuţ Vînă fiind cel mai tânăr - 16 ani şi Liviu Ştefan cel mai vârstnic - 33 ani. Cu o medie de vârstă de doar 23 ani şi o lună, FC Viitorul Constanţa a reuşit o promovare istorică în Liga 1. Nu în ultimul rând, cele 49 de goluri (au fost două victorii la “masa verde”) au fost reuşite de 17 jucători, lider fiind Vlad Rusu, cu nouă reuşite, urmat de Airelian Chiţu, cu opt goluri, şi Nicolae Dică, cu şase goluri.

„Nu ştiu dacă ne aşteptam să promovăm în Liga 1, dar când munceşti vin şi rezultatele. Am fixat încă din vara trecută un obiectiv îndrăzneţ, mai ales că erau tineri, iar mulţi dintre ei nu au mai luptat pentru a promova, dar au demonstrat că pot realiza acest lucru. O performanţă frumoasă şi este bine că oraşul Constanţa are din nou o echipă în Liga 1“, a declarat Gheorghe Hagi. Pentru Vlad Rusu, promovarea reprezintă cel mai frumos moment din carieră. „Este cea mai frumoasă performanţă, una muncită. Mă bucur că am ajuns în Liga 1 şi sper să evoluăm cât mai bine acum. Poate mulţi ne-au criticat, alţii ne-au lăudat, dar am reuşit să dovedim că suntem o echipă puternică, chiar dacă la unele meciuri am avut o medie de vârstă de doar 21-22 de ani. Nu a fost uşor şi de aceea performanţa este cu atât mai mare“, este de părere atacantul Vlad Rusu. Chiar dacă a evoluat o bună perioadă şi la Steaua, pentru mijlocaşul Mihai Onicaş această promovare este un nou început. „A fost foarte grea această promovare, puţini ştiu cât de mult am muncit. Era un obiectiv îndrăzneţ pentru că la începutul sezonului au venit mulţi jucători. Nu ştiu câţi credeau cu adevărat în şansa noastră, dar am fi putut încheia promovarea şi mai repede dacă am fi fost mai atenţi. Urmează Liga 1, va fi de două ori mai greu şi sper să ne menţinem în primul eşalon. Este nevoie de o experienţă mai mare în Liga 1, dar noi jucăm de un an de zile împreună şi deja ne cunoaştem, jocul începe să se lege. Dorinţă există din partea tuturor şi cred că vom face faţă cu brio. La acest club s-a demonstrat că se poate cu răbdare şi încredere în jucătorii tineri“, a spus Onicaş.