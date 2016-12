FC Viitorul Constanţa şi-a reluat pregătirile

Nou promovată în Liga 1 la fotbal, FC Viitorul Constanţa şi-a reluat, ieri, la baza sportivă a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, pregătirile pentru noul sezon. La primul antrenament condus de Cătălin Anghel şi Norbert Niţă au fost prezenţi 35 de jucători, mulţi dintre aceştia provenind şi de la grupele de juniori. Au fost prezenţi însă şi trei jucători noi, portarul Cosmin Vîtcă (ultima oară la Rapid), fundaşul Alin Toşca (ultima oară Săgeata Năvodari) şi Denis Alibec (Inter Milano - negocierile sunt foarte aproape de a fi finalizate).

ÎNCREZĂTORI ÎNAINTEA SEZONULUI. În faţa unei noi provocări, antrenorul principal Cătălin Anghel este convins că echipa va fi pregătită pentru Liga 1. „Sunt convins că în această vacanţă am reuşit să ne revenim fizic şi mental. Ne aşteaptă un nou început, mult mai greu. Suntem însă convinşi că putem fi între primele zece formaţii. Au venit câţiva jucători, vor mai veni şi alţii pentru că vrem să întărim echipa pe toate compartimentele. Uşa noastră este deschisă şi pentru jucători străini. Ne interesează valoarea, indiferent de naţionalitate. Vor fi şi mai mulţi juniori pentru că vom continua şi procesul de promovare a tinerilor. Mă bucur că am reuşit să îl aducem pe Vîtcă. Ni-l doream de şase luni. Este un portar cu experienţă, a jucat mereu la nivel înalt şi sper ca împreună să facem lucruri frumoase“, a precizat antrenorul Cătălin Anghel în cadrul unei conferinţe de presă. „Le mulţumesc celor de aici că s-au gândit la mine. Am venit datorită lui Gheorghe Hagi şi Zoli Iasko şi bineînţeles că m-a atras şi proiectul Academiei. Am semnat pe o perioadă de doi ani. Sunt mulţi tineri la echipă. Va fi greu în Liga 1, dar nu imposibil“, a spus Vîtcă. Fundaşul Ionuţ Larie consideră că diferenţele dintre cele două eşaloane nu sunt aşa de mari. „Am jucat în Cupa României, dar şi în partide amicale împotriva unor formaţii din Liga 1 şi pot spune că nu sunt diferenţe aşa de mari. Lotul este numeros, dar este bine că va fi concurenţă pe posturi pentru că fiecare va creşte în valoare. Sper să facem o figură frumoasă. Cred că cei care vor veni se vor integra rapid“, a spus Larie. După doar şase luni în eşalonul secund, Nicolae Dică revine pe prima scenă. „Ne aşteaptă un sezon mult mai greu decât în liga a doua. Sper ca ambiţia şi tinereţea lotului să ne ajute. Mi-am dorit mult să joc în Liga 1 cu Viitorul. Formăm deja o familie şi am încredere că vom face faţă în Liga 1. Experienţa acumulată am încercat mereu să o pun în slujba echipei şi mă bucur că mi-au fost înţelese sfaturile“, a declarat Nicolae Dică. Atacantul Aurelian Chiţu şi-a fixat deja obiectivul pentru primul eşalon. „Sunt sigur că vom face o figură frumoasă. Mi-am propus să înscriu zece goluri în Liga 1, dar important va fi ca echipa să joace bine. Ambiţia şi motivaţia Ligii 1 ne vor ajuta“, a spus Aurelian Chiţu, primul jucător promovat la echipa de seniori din cadrul Academiei, în 2009.

PROGRAMUL DIN TURCIA. În perioada 27 iunie - 12 iulie, FC Viitorul va efectua un stagiu de pregătire în Turcia, la aproximativ 100 km de capitala Ankara. Au fost stabilite şi cinci partide de verificare, împotriva unor formaţii din Rusia, Bulgaria, Iran şi Turcia. Iată programul meciurilor: cu Volga Novgorod (loc 12 Rusia, pe 1 iulie), cu Sepahan (campioana Iranului, pe 4 iulie), cu ŢSKA Sofia (vicecampioana Bulgariei, pe 7 iulie), cu o echipă din liga a doua din Turcia (10 iulie) şi cu Sivaspor (locul 7 în Turcia, pe 11 iulie). Pe 17 iulie, FC Viitorul îşi va prezenta lotul pentru noul sezon pe Naţional Arena, într-un meci împotriva campioanei Turciei, Galatasaray Istanbul.

Jucătorii prezenţi la reunire - portari: Mirel Bolboaşă, Cosmin Vîtcă, Alexandru Buzbuchi, George Şerban; fundaşi: Lucian Turcu, Florin Bejan, Ionuţ Puţanu, Ionuţ Larie, Alin Toşca, Bogdan Ţîru, Vasile Păcuraru, Vişan Creţu, Mihai Bălaşa, Alexandru Iacob, Bogdan Mitache; mijlocaşi: Alexandru Lazăr, Gabriel Iancu, Mihai Onicaş, Nicolae Dică, Claudiu Herea, Boban Nikolov, Alin Cârstocea, Romario Benzar; atacanţi: Aurelian Chiţu, George Călinţaru, Cristian Gavra, Denis Alibec, Vlad Rusu, Cristian Cristea, Andrei Sin, Marius Albu, Ionuţ Vînă. Din lot nu mai fac parte Valentin Simion, Cristian Pantelie, Cosmin Costea, Marius Jianu şi Vasilică Cristocea. Radu Cureteu a primit acceptul clubului de a se pregăti cu CS Caraş Severin. Astăzi va fi efectuată, la Constanţa, vizita medicală.