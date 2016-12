FC Viitorul continuă lupta pentru supravieţuire

Tânăra formaţie constănţeană FC Viitorul a mai irosit, duminică, o bună şansă de a se îndepărta, cel puţin pentru moment, de zona periculoasă a clasamentului. În faţa Ceahlăului Piatra Neamţ, o altă echipă aflată în cursa pentru supravieţuirea în Liga 1 la fotbal, elevii lui Cătălin Anghel au încercat, şi chiar au reuşit în multe momente, să fie superiori adversarilor. Din păcate însă, scorul înregistrat la final, 2-2 (N. Dică 31-pen., 49 / Ichim 27, M. Constantinescu 59), aduce doar un punct în contul Viitorului. Totuşi, faţă de meciurile anterioare, cu Astra Giurgiu, U. Cluj şi Gaz Metan Mediaş, Viitorul a jucat mai bine, şi-a creat ocazii şi probabil ar fi câştigat dacă nu ar fi fost reuşita de senzaţie a lui Constantinescu.

„Suntem destul de supăraţi. Ne-am dorit mult cele trei puncte, dar nu am reuşit să le obţinem. A fost o partidă de luptă, împotriva unei echipe experimentate, care practică un joc direct. Nu am putut să ne facem jocul pentru că nici terenul, care nu s-a prezentat în condiţii bune, nu ne-a ajutat. Am avut câteva ocazii, dar nu le-am fructificat”, a spus la finalul partidei antrenorul principal al Viitorului. Trei dintre cele patru goluri din această partidă au venit în urma unor faze fixe, două în contul Viitorului, ambele marcate de Nicolae Dică. În schimb, dacă golul lui Constantinescu nu i se poate imputa nimănui, la prima reuşită a Ceahlăului o contribuţie semnificativă a avut şi defensiva constănţeană. „Supărător este că am primit gol din fază fixă. Mă bucură însă atitudinea jucătorilor, schimbată faţă de ultimele partide. Cu această atitudine ne putem îndeplini obiectivul. Sunt convins că şi la anul vom fi în Liga 1”, a mai spus Cătălin Anghel.

“SPERIETOAREA” DICĂ. Antrenorul oaspeţilor a comentat şi execuţia superbă a lui Nicolae Dică, şut în vinclu din lovitură liberă de la 20 m lateral. „Dică este un jucător rafinat, cu execuţii fine şi ne sperie pe toţi în campionat la astfel de faze”, a afirmat Costel Enache.

PUŢINI SPECTATORI. Meciul cu Ceahlăul a înregistrat un nou record negativ din punct de vedere al audienţei, doar aproximativ 150 de spectatori fiind prezenţi, duminică seară, în tribunele stadionului “Farul”. Din păcate este o situaţie devenită deja “tradiţie” la ţărmul mării, pentru că nici echipa de suflet a constănţenilor, FC Farul, nu beneficiază de un sprijin mai puternic. În aceste condiţii nu ar mai trebui să mire pe nimeni de ce interesul pentru fotbal este atât de scăzut şi nu apar deloc investitori din mediul oamenilor de afaceri potenţi financiar. Şi tot aceasta este una dintre cauzele rezultatelor slabe ale formaţiilor constănţene pe teren propriu. Nu întâmplător, Viitorul a obţinut rezultate mai bune în deplasare, iar FC Farul are, din şase jocuri disputate “acasă” doar două victorii. O situaţie care, cu siguranţă, nu face cinste unui oraş care ar trebui să sărbătorească partidele din Liga 1 indiferent că este reprezentat de Viitorul, FC Farul, Năvodari sau orice altă echipă a judeţului. Suporterul adevărat la nevoie se cunoaşte...mai ales când intrarea la stadion este una simbolică, doar 5 lei!