FC Viitorul continuă şirul victoriilor

Considerată revelaţia acestui campionat, FC Viitorul a confirmat încă o dată că se află într-o formă excelentă, învingând sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (R. Marin 56) pe Petrolul Ploieşti, în etapa a 12-a a Ligii 1. Startul partidei nu a fost favorabil echipei pregătite de Gheorghe Hagi, care l-a pierdut pe Florin Tănase, forţat să părăsească terenul încă din minutul 11, din cauza unei accidentări. Prima repriză a fost săracă în faze de poartă, Răzvan Marin şi Nicoliţă dându-i ceva emoţii lui Pecanha cu şuturile de la distanţă, în timp ce Ropotan a trimis cu capul, din 6 metri, peste poartă. În minutele de prelungire, Aganovic a fost faultat la marginea careului, centralul Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, iar Vlad Achim a reluat peste transversală dintr-o poziţie excelentă. La reluare, constănţenii au atacat mai convingător şi, după doar patru minute, acelaşi Achim a trimis slab, din faţa porţii, după centrarea perfectă venită de la Ianis Hagi. Deschiderea scorului a venit după o bijuterie de gol reuşită de Răzvan Marin, care a trimis senzaţional dintr-o lovitură liberă de la 30 de metri. Ploieştenii au replicat prin două ocazii ale lui Tamuz în doar cinci minute, la cea din urmă Râmniceanu intervenind salvator cu piciorul. Ultimele oportunităţi de a marca le-au aparţinut gazdelor, Mitrea ţintind transversala dintr-o lovitură liberă de la 20 de metri, în timp ce Achim nu a reuşit să finalizeze după o pasă genială dată de Chiţu. Victorie la limită pentru FC Viitorul, care se apropie, din ce în ce mai sigur, de un loc în play-off.

HAGI, FERICIT PENTRU REZULTAT

Foarte răguşit, după ce a strigat la elevii săi pe toată durata întâlnirii, Gică Hagi s-a declarat mulţumit atât de rezultat, cât şi de joc. „Sunt fericit. Este un început de campionat extraordinar şi jucăm un fotbal bun şi ofensiv. Am dat un gol extraordinar şi am creat faze frumoase. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că va fi greu şi drumul este lung”, a spus „Regele”. „Din păcate, nu am reuşit să luăm măcar un punct, chiar dacă am avut două momente când puteam înscrie. La FC Viitorul nu este nimic întâmplător şi este singurul club care are o filosofie”, a declarat antrenorul oaspeţilor, Eusebiu Tudor.

Au evoluat - FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar, Hodorogea, Mitrea, Boli - Vl. Achim, I. Filip, Aganovic (76 A. Chiţu) - Ianis Hagi (71 Dr. Nedelcu), Fl. Tănase (11 R. Marin), Nicoliţă; Petrolul (antrenor Eusebiu Tudor): Pecanha - Peteleu, Genev, Bucşă, Porret - Marinescu, Ropotan - Farina (82 Salazar), Zoubir, D. Varga (53 Nepomuceno) - Moussa (23 Tamuz). Cartonaşe galbene: Benzar, Ianis Hagi / Tamuz, Bucşă, Ropotan, Varga, Peteleu. Au arbitrat: Istvan Kovacs (Satu Mare) - Nagy Miclos Istvan (Cluj) şi Octavian Şovre (Bihor).

