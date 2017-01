FC Viitorul debutează pe teren sintetic

Astăzi, în a doua etapă din Liga 1 la fotbal, se vor disputa două meciuri - ora 18.30: Ceahlăul Piatra Neamţ - ASA Tg. Mureş (Look TV), ora 21.00: FC Viitorul - Rapid Bucureşti (Look TV). La Chiajna, Viitorul va susține prima partidă oficială pe teren sintetic, urmând să înfrunte Rapidul.

Programul celorlalte meciuri ale rundei - sâmbătă, ora 18.30: Oţelul Galaţi - Concordia Chiajna (Look Plus), ora 21.00: Steaua Bucureşti - CS U. Craiova (Look TV); duminică, ora 17.00: Petrolul Ploieşti - FC Botoşani (Look Plus), ora 19.00: Astra Giurgiu - FC Braşov (Look TV), ora 21.00: Pandurii Tg. Jiu - CFR Cluj (Look TV); luni, ora 18.30: Gaz Metan Mediaş - CSMS Iaşi (Look TV), ora 21.00: U. Cluj - Dinamo Bucureşti (Look Plus).