FC Viitorul, dezamăgită de ultimul rezultat

Scăpaţi de emoţiile retrogradării, fotbaliştii constănţeni de la FC Viitorul şi-ar fi dorit să încheie cu un succes primul lor sezon în Liga 1. Mai ales că adversara, CS Turnu Severin, era deja condamnată atât din punct de vedere sportiv, cât şi juridic, la retrogradare. Socoteala de acasă nu s-a potrivit însă cu cea de pe teren, constănţenii fiind învinşi, joi seară, pe stadionul “Farul”, scor 3-4 (Puţanu 18, Vl. Rusu 38-pen., 62 / M. Roman II 8, Fl. Costea 52, 76, Vranjkovic 87) la capătul unei partide spectaculoase. Oaspeţii au deschis rapid scorul, prin M. Roman II, Viitorul a condus apoi cu 2-1 şi 3-2 prin golurile lui Puţanu şi Vl. Rusu (2), însă F. Costea şi Vranjkovic au întors din nou situaţia de pe tabelă în ultimul sfert de oră al meciului pentru trei puncte care contează doar ca palmares.

„Neplăcut, pentru că vroiam să încheiem cu o victorie. A fost un meci frumos pentru spectatori, dar nu şi pentru noi. Am primit multe goluri, dar am folosit o echipă cu mulţi jucători tineri, unii aflaţi la debut. Mai avem de învăţat din fiecare meci. Este bine că ne-am menţinut în prima ligă, mai ales că am avut o echipă tânără. De la anul însă în discuţiile noastre nu va mai exista salvarea de la retrogradare, dar pentru acest lucru trebuie să muncim mai mult, să ne întărim pe posturile deficitare şi să încercăm mai mult, pentru că şi putem”, a declarat antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel.

ÎNCĂ DOUĂ PREMIERE. Ultima partidă a sezonului a adus alte două premeire pentru FC Viitorul: debutul lui Bogdan Ţîru pe prima scenă a ţării şi prima reuşită în Liga 1 pentru Ionuţ Puţanu. Cei doi juniori (ambii au împlinit 19 ani în acest sezon), colegi şi la echipa naţională, au format în acest meci cuplul de fundaşi centrali ai echipei constănţene. Chiar dacă mai exista miza locului 12 la finalul campionatului, antrenorul Cătălin Anghel a preferat să trimită în teren mulţi dintre jucătorii care au evoluat mai puţin în acest sezon. De altfel media de vârstă a celor 14 jucători folosiţi în acest meci a fost de doar 20,2 ani! Viitorul a intrat de luni în vacanţă, reunirea lotului fiind programată pentru 17 iunie.