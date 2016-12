FC Viitorul dispută luni al doilea joc de la „Arena Cup”

După ce a încheiat la egalitate primul meci amical din acest an, 1-1 cu croații de la Inter Zapresic, FC Viitorul dispută luni a doua sa partidă la a doua ediție a turneului internațional „Arena Cup”, care are loc în localitatea croată Medulin, unde formația pregătită de Gheorghe Hagi efectuează primul stagiu de pregătire din această iarnă. Constănțenii întâlnesc, de la ora 16.00, pe Slaven Belupo, locul 7 în prima ligă din Croația, echipă care conduce în clasamentul Grupei „Histria”, după ce învins în primul pe FC Koper, locul 7 în prima ligă din Slovenia. „Am reușit doar un egal în primul meci, dar sper să câștigăm cu Slaven. Sunt mulțumit că am înscris și cred că echipa a făcut un joc bun, după o săptămână cu două antrenamente pe zi, pentru că suntem într-o perioadă de acumulări. Sper să fac meciuri bune și în campionat și să dau randamentul așteptat”, a spus marcatorul golului din partida cu Inter Zapresic, atacantul Vlad Rusu.

FC FARUL SE REUNEȘTE LUNI

După o lună și jumătate de vacanță, FC Farul reia luni, la ora 10.30, la propria bază sportivă, pregătirile pentru partea a doua a sezonului Ligii a II-a, cu gândul la promovarea în prima ligă. Antrenorul Constantin Gache ar putea să aibă însă o surpriză, mai mulți jucători fiind în pericol să rateze primul antrenament din cauza vremii nefavorabile. „Am vorbit cu unii jucători, care au rămas prin București și nu au cum să ajungă la Constanța, pentru că drumurile sunt închise din cauza zăpezii și viscolului. Vom începe însă antrenamentele, indiferent de numărul celor care se vor prezenta”, a explicat președintele grupării de pe Litoral, Auraș Brașoveanu.

