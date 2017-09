FC Viitorul, doar varianta victoriei la Braşov

În etapa a 4-a a Ligii 1 la fotbal, FC Viitorul va întâlni sâmbătă, de la ora 18.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 şi Look Plus), în deplasare, la Braşov, pe stadionul „Tineretului”, nou promovata Sepsi Sf. Gheorghe, într-un duel în care campioana României porneşte cu prima şansă. Dar ultimele rezultate înregistrate de jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi, 0-1 cu Dinamo Bucureşti şi 0-4 cu APOEL Nicosia, au dezamăgit, astfel că este momentul ca echipa constănţeană să regăsească drumul spre victorie. Cu doar trei puncte acumulate în primele trei etape, Viitorul este obligată să învingă o echipă care vine şi ea după o înfrângere severă, 1-5 la Botoşani, astfel că fotbaliştii constănţeni vor să obţină al doilea succes din actualul campionat.

„Suntem dezamăgiţi, dar avem foarte multe meciuri în perioada care vine şi nu avem timp să ne plângem. Trebuie să fim bărbaţi şi să trecem peste cât mai repede. Trebuie să luăm cât mai multe puncte în campionat”, a spus Robert Hodorogea.

„A fost un meci pe care trebuie să-l uităm cât mai repede. Ne aşteaptă un meci important pentru noi, cu meciuri din trei în trei zile şi trebuie să ne gândim la viitor. Sperăm să facem un meci bun şi să plecăm cu toate cele trei puncte. Nu va conta cine va înscrie, important este să învingem”, a declarat Ovidiu Herea, care îl va avea ca adversar pe fratele său, Claudiu Herea, care evoluează pentru Sepsi Sf. Gheorghe.

„În primul rând, noi am venit să câştigăm meciul. Întâlnim, totuşi, o echipă care este puţin rănită în orgoliu după ultimul rezultat şi ne aşteptăm să-şi vândă scump pielea. Este o echipă, din punctul meu de vedere, care dacă o laşi să joace ştie să o facă şi trebuie să fim foarte atenţi. Avem nevoie de rezultat, avem nevoie de victorie”, consideră antrenorul secund al Viitorului, Cătălin Anghel.

VICTORII PENTRU TIMIŞOARA ŞI BOTOŞANI

Vineri seară s-au disputat primele două partide ale etapei: ACS Poli Timișoara - Juventus București 2-1 (Al. Munteanu 9, Mailat 68 / C. Ţîră 90) şi FC Voluntari - FC Botoșani 1-3 (Voduţ 34 / Golofca 11, 45+1, L. Fulop 54).

Programul celorlalte partide din etapa a 4-a - sâmbătă, 5 august, ora 21.00: CSM Poli Iași - CFR Cluj; duminică, 6 august, ora 18.30: CS U. Craiova - Astra Giurgiu, ora 21.00: Concordia Chiajna - FCSB; luni, ora 21.00: Dinamo Bucureşti - Gaz Metan Mediaş. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Botoșani 10p (golaveraj: 10-3), 2. CFR Cluj 7p (6-1), 3. FCSB 7p (4-2), 4. Dinamo București 6p (4-1), 5. Astra Giurgiu 6p (5-3), 6. ACS Poli Timişoara 6p (3-5), 7. CS U. Craiova 5p (4-2), 8. FC Voluntari 4p (5-6), 9. CSM Poli Iași 4p (1-2), 10. FC Viitorul 3p (3-3), 11. Sepsi Sf. Gheorghe 3p (3-7), 12. Concordia Chiajna 1p (1-3), 13. Juventus București 1p (2-7), 14. Gaz Metan Mediaș 1p (0-6).

