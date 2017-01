FC Viitorul II a pierdut meciul amical de la Brăila

Echipa constănțeană FC Viitorul II se află în plină perioadă de pregătire pentru startul ediției 2016-2017 din Liga a 3-a la fotbal, în care județul Constanța va mai fi reprezentat și de nou-promovata Axiopolis Cernavodă. Miercuri, satelitul Viitorului a susținut un meci de verificare la Brăila, în compania divizionarei secunde din localitate, Dacia Unirea, care de luni îl are ca președinte pe Auraș Brașoveanu, fost la FC Farul Constanța. Formația antrenată de Alin Pînzaru a câștigat cu scorul de 1-0. „Ne antrenăm de circa patru săptămâni, am efectuat și un cantonament alături de echipa mare, dar am susținut și mai multe meciuri de verificare. Sunt mulțumit de jocul de la Brăila, mai ales că am o echipă echilibrată, cu jucători foarte buni”, a declarat Cristian Cămui, antrenor principal la FC Viitorul II.

Cămui a utilizat două formule diferite de echipă în cele două reprize: R1: Căbuz - Căpușă (30 Rusu), Băluță, Iacob, Panait - Bg. Vasile, Neniță, Cicâldău - Vînă, Cioablă, Cruceru; R2: Dur-Bozoancă - Rusu, Burdeț, Ghiță, Panait (60 Căpușă) - Iani, Ciobanu, Manole - Fotescu (68 Alexe), Ene, Stoica. Marius Fotescu (Axiopolis Cernavodă) și Cătălin Alexe (CS Tunari) sunt doi jucători aflați în probe la FC Viitorul II, ambii în vârstă de 21 de ani.

Liga a 3-a la fotbal va debuta pe 26 august 2016.