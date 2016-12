FC Viitorul II are nouă victorii în Cupa României

Marți, pe stadionul „Orășenesc“ din Ovidiu, FC Viitorul II Constanța a reușit o performanță istorică: a învins-o cu 5-2 pe Delta Dobrogea Tulcea, colegă din Liga a 3-a la fotbal, și s-a calificat în 16-imile Cupei României. Formația antrenată de Cristian Cămui și Constantin Fălină a pornit la drum în această competiție încă din faza județeană, pe care a câștigat-o după patru victorii, golaverajul total fiind 20-1. Au urmat alte cinci succese, în faza națională a Cupei României, cu ACS Callatis 2012 Mangalia (scor 9-0), Înainte Modelu (3-0), Săgeata Năvodari (3-0, neprezentare), Dunărea Călăraşi (3-0) și Delta Dobrogea Tulcea (5-2). Din turul 6 al competiției vor evolua și echipele de prim eșalon, iar Viitorul II va întâlni cu siguranță o prim-divizionară în 16-imile de finală, programate în perioada 22-24 septembrie.

Interesant este că, spre deosebire de fazele anterioare ale Cupei României, FC Viitorul II a utilizat în meciul de marți doar juniori de 17-18 ani, care au drept de joc în Youth League, Liga Campionilor rezervată echipelor de tineret de pe continent. Aceștia au evoluat fără complexe în fața unei formații care i-a avut în teren, printre alții, pe experimentații Gordin, I. Filip, Fl. Popa, V. Apostol, V. Crețu, N. Crețu, Vezan sau Jianu. „Scorul arată o victorie lejeră a noastră, dar nu a fost chiar așa. Adversarul a revenit de la 2-0 pentru noi și a egalat, iar noi ne-am impus abia pe final. Am întâlnit un adversar puternic, având câțiva jucători cu mare experiență, iar noi am abordat partida numai cu juniori. Singurul senior a fost Vînă, care a intrat pe parcurs. Îi felicit pe jucători pentru această victorie, pentru meciul frumos pe care l-au reușit, cu goluri multe. Dacă acești copii au ajuns să întâlnească o echipă de Liga 1 în Cupa României, înseamnă că au valoare”, a declarat Cristian Cămui. „Sunt fericit că am reușit să marchez trei goluri, dar cel mai fericit sunt că echipa a câștigat și ne-am calificat mai departe. Meritam cu siguranță această victorie. Nu contează cu ce formație din Liga 1 vom juca, important va fi să avem cât mai multe meciuri puternice în picioare înaintea debutului în Liga Campionilor”, a spus atacantul Cristian Ene.

DELTA ARE CA OBIECTIV PROMOVAREA ÎN LIGA A DOUA

Formația tulceană a părut surprinsă de replica foarte bună primită pe stadionul din Ovidiu din partea unor juniori. Până la urmă, experiența superioară nu i-a fost suficientă pentru victorie, astfel că Delta Dobrogea a ratat unul dintre obiectivele clubului, accederea în 16-imile Cupei României. „I-am avertizat pe jucătorii mei că vom avea un meci foarte greu. Ei au crezut că va fi simplu contra unor copii de 17-18 ani, care ne-au umilit însă așa cum n-am mai pățit până acum. Ne-a învins fără drept de apel o echipă foarte bine pregătită, care va juca în Liga Campionilor pentru tineret și ne-a demonstrat că e mai bună decât formația noastră”, a afirmat Mihai Guliu, antrenor principal la Delta. „Am avut probleme la finalizare, dar s-a văzut și lipsa de prospețime, pentru că meciul anterior l-am jucat sâmbătă seară. Acum că am fost eliminați din Cupa României, ne vom concentra pe campionat, pentru că ne propunem promovarea în Liga a 2-a”, a precizat fundașul Florin Popa, căpitanul echipei tulcene.

Mâine, de la ora 12.00, sala „Nicolae Dobrin” de la Casa Fotbalului va găzdui tragerea la sorți a 16-imilor Cupei României. În urne se vor afla cele 18 câștigătoare ale partidelor din turul al 5-lea și cele 14 cluburi din Liga 1. Printre cele 32 de formații se numără și cele două echipe ale clubului FC Viitorul, singurele din Dobrogea care au ajuns până aici, de altfel.