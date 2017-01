FC Viitorul II va evolua la Ovidiu

Prim-divizionara FC Viitorul va avea din acest sezon și o echipă secundă, care va evolua în Liga a IV-a din județul Constanța, urmând să-și desfășoare partidele pe terenul “Orășenesc” din Ovidiu. FC Viitorul II va fi pregătită, cel mai probabil, de Cristian Cămui (n.r. - o decizie se va lua luni), antrenor care se ocupă, în cadrul Academiei de Fotbal ”Gheorghe Hagi”, și de juniorii A, iar obiectivul stabilit este promovarea în al treilea eșalon al fotbalului românesc. Lotul celor de la FC Viitorul II va fi format din jucători de la grupele de juniori ale Academiei Hagi.

„Este un program nou, prin care ne dorim ca cei care termină junioratul și sunt promovabili să aibă o competiție. Am fi vrut să înscriem această echipă în liga a treia, dar nu ni s-a permis, astfel că vom începe din liga a patra, având ca obiectiv promovarea. Din lot vor face parte aproximativ 50 de jucători, care vor acoperi și grupele de juniori A și B, urmând să evolueze și în Campionatele Naționale la categoria lor de vârstă, când va fi cazul. În plus, avem posibilitatea de a folosi și jucătorii de la prima echipă care, din diverse motive, nu prind la un moment dat lotul. Este o competiție pe care ne dorim să o onorăm la cel mai înalt nivel”, a declarat președintele Academiei Hagi, Paul Peniu. În acest an, Liga a IV-a din Constanța va avea două serii de câte 12 formații, campionatul disputându-se în sistem tur-retur, iar apoi în sistem play-off și play-out. Primele șase echipe din fiecare serie se vor întâlni tur-retur, iar prima clasată va disputa un meci de baraj cu o reprezentantă a altui județ pentru promovarea în Liga a III-a. În viitoarea şedinţă a Comitetului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Constanța, care va avea loc luni, de la ora 16.00, se vor stabili cele două serii ale Ligii a IV-a, precum şi programul sezonului 2014-2015. Prima etapă a noului sezon în Liga a IV-a va avea loc la 23 august.